Procesamiento de material rocoso en la mina de Donoso requerirá contratación de mil personas adicionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, anunció que están a la espera de la resolución del Ministerio de Comercio e Industrias, para comenzar la actividad de procesamiento de 38 millones de toneladas de material rocoso en la mina.

El procesamiento de material rocoso expuesto desde antes del cierre de la mina de Donoso requerirá la contratación de mil personas para distintas posiciones, una vez que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) publique la resolución para autorizar esta actividad puntualmente.

Así lo indicó Maru Gálvez, gerente general de Cobre Panamá, durante Expocomer, que se realiza en Panama Convention Center, al señalar que se trata de una actividad específica para procesar alrededor de 38 millones de toneladas de material rocoso que quedó expuesto en la mina y sin procesarse.

La actividad de esta mina fue paralizada a finales de noviembre de 2023 desde que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Gálvez agregó que para procesar este material rocoso, la empresa contratará personal con distintos perfiles, desde técnicos hasta personas para servicios conexos a la actividad minera.

“Desde el lunes 9 de marzo abrimos las vacantes y se recibieron más de 2,500 visitas para ver los perfiles que se buscan”, agregó.

Recalcó que de las 38 millones de toneladas se podrían generar alrededor de 70 mil toneladas de concentrado de cobre que podrán ser comercializadas y exportadas según los parámetros que fije el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias.

Esta actividad no implica la reactivación del proyecto como tal, sino un proceso puntual que forma parte del Plan de Preservación y Mantenimiento de la Mina, debido a que este material debe ser procesado para evitar cualquier riesgo como ha señalado el cuarto informe preliminar de la auditoría que se lleva a cabo.

La empresa cuenta actualmente con unas 2,000 personas activas, a las que se sumarán 1,000 trabajadores este año.