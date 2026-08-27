Producción láctea bajo presión por el fenómeno de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La industria láctea panameña estima una reducción cercana al 10% en la producción por los efectos climáticos, mientras el MIDA y el IMA activan medidas para garantizar agua, apoyo al productor y abastecimiento de alimentos.

El fenómeno de El Niño ya empieza a generar presión sobre la producción agropecuaria panameña, especialmente en las zonas ganaderas del Arco Seco, donde la reducción de lluvias afecta la disponibilidad de agua y alimento para el ganado.

Ante este escenario, productores, industria y Gobierno trabajan en medidas para reducir el impacto sobre la cadena láctea y garantizar el suministro al consumidor.

Ricardo A. Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche de Panamá (Anaprole), explicó que la industria estima una disminución aproximada del 10% en la producción de leche, aunque destacó que los productores han implementado medidas para enfrentar las condiciones climáticas, como manejo del agua, alimentación, ensilaje y mejoras genéticas del ganado.

“Con el clima es algo difícil de predecir lo que puede pasar, pero tenemos un productor que se enfoca en su producción y eso es bueno”, señaló Pérez, quien agregó que “la industria va a estar a la altura para absorber o apoyar al productor en lo que sea necesario para poder sortear este fenómeno del niño”.

Panamá produce alrededor de 160 y 189 millones de litros de leche al año y cuenta con entre 3,500 y 4,000 productores nacionales, pero aún depende de importaciones para cubrir parte de su consumo interno.

Según Anaprole, el país importa cerca del 50% de los productos lácteos que consume.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para el periodo enero-abril de 2026 frente al mismo periodo de 2025, la producción de derivados lácteos mostró una reducción en sus principales categorías.

Indica el INEC que la producción de derivados lácteos registró una disminución durante el periodo enero-abril de 2026 frente al mismo periodo de 2025. La producción de leche evaporada, condensada y en polvo cayó 34.9%, al pasar de 5.85 millones de kilos a 3.81 millones de kilos.

Por su parte, la producción de leche pasteurizada bajó 5.8%, de 26.50 millones de kilos a 24.96 millones de kilos, mientras que la leche natural utilizada para la elaboración de productos conexos disminuyó 12.5%, al pasar de 44.87 millones de litros a 39.26 millones de litros.

Estos datos reflejan una menor actividad productiva en el sector lácteo durante los primeros cuatro meses del año.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto José Linares indicó que la prioridad es atender las necesidades específicas de cada región, debido a que el impacto climático no es uniforme en el país.

Linares explicó que mientras en Azuero y el Arco Seco existen problemas de sequía y falta de agua, en Bocas del Toro se enfrentan situaciones relacionadas con exceso de lluvias e inundaciones.

Para el sector ganadero, el ministro destacó que el principal reto es garantizar el recurso hídrico. “En el sector ganadero y lechero lo principal es tener abundancia de agua, agua limpia para el ganado”, indicó. Entre las acciones anunciadas están proyectos de reservorios de agua, abrevaderos, apoyo con forrajes y asistencia técnica a productores.

Linares también señaló que el país debe avanzar hacia soluciones de largo plazo. “Tenemos que dejar de hacer las cosas como las hacíamos hace décadas”, dijo, al destacar la necesidad de modernizar los sistemas productivos junto a los pequeños y medianos productores.

Por su parte, Nilo Murillo Robles, director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), aseguró que la institución mantiene un monitoreo constante de la producción y los inventarios para anticipar posibles afectaciones.

“Estamos tomando medidas preventivas para garantizar el abastecimiento”, afirmó Murillo.

El IMA también mantiene programas de apoyo al productor, incluyendo la compra de leche para evitar pérdidas. Murillo explicó que esta medida busca “darle la oportunidad a los productores a no perder la leche”.

El programa benefició el año pasado a alrededor de 900 productores, con una inversión cercana a $3.8 millones.

A pesar de la presión climática, las autoridades aseguran que no existe actualmente una alerta de desabastecimiento. “Panamá está muy preparada para enfrentar esto”, afirmó Murillo, quien destacó que el país mantiene mecanismos de monitoreo para garantizar la disponibilidad de alimentos.

La respuesta ante el fenómeno de El Niño apunta a una combinación de medidas inmediatas —como garantizar agua, forraje y apoyo técnico— y acciones estructurales para fortalecer la producción nacional y reducir la vulnerabilidad del sector lácteo ante futuros eventos climáticos.