Productores de arroz alertan sobre alza de costos por aumento del combustible

Omar Spiegel, dirigente de los productores de arroz, señaló que la cadena del sector analizará este viernes cuál es el impacto que está teniendo el alza del combustible sobre los insumos agrícolas.

El incremento en los costos de los insumos, como fertilizantes y otros productos agroquímicos, además del alza del combustible, está presionando a los productores de arroz del país, que alertan sobre un posible impacto en el precio del alimento al consumidor en el mediano plazo.

Omar Spiegel, dirigente del sector arrocero, indicó en entrevista en Telemetro Reporta que este viernes analizarán con la cadena agroalimentaria del arroz en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuáles son los efectos del conflicto en el Medio Oriente, que ya acumula un alza en el diésel del 34%, además de incrementos en los precios de los fertilizantes y otros insumos.

Precisó que actualmente el país está abastecido de arroz hasta finales de octubre, por lo que no ve la necesidad de importaciones. “El arroz no debe subir en el mercado porque hay suficiente inventario. No debería subir hasta octubre, en caso de que exista un impacto”, indicó.

Aclaró que el efecto, en caso de que se traslade al precio, debería darse en la próxima cosecha y no en el corto plazo.

“Sería para la cosecha que saldrá desde el mes de julio en adelante”, expresó.

Indicó que, justamente, para determinar los precios en los que se venderá el grano en la de esa próxima cosecha, se reunirá toda la cadena agroalimentaria del sector, y reiteró que, por parte de los productores, el precio no debe subir en este momento.

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