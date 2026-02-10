Productores rechazan importación de arroz y alertan sobre posible contrabando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los productores aseguran que el país tiene abastecimiento suficiente hasta octubre. Alertan sobre precios bajos, deudas estatales y posible contrabando. Piden al Mida mediar.

En un clima de alta tensión, el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz se reunió este martes 10 de febrero de manera extraordinaria para definir el futuro del rubro más sensible de la dieta panameña.

Los productores han alzado la voz de rechazo ante cualquier intento de abrir las fronteras al arroz extranjero, denunciando que tal medida sería “darle el tiro de gracia” a la producción nacional.

¿Falta o sobra arroz?

Abel Andrés Aparicio, director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), confirmó que, aunque se ha registrado una ligera disminución de unas 7,000 hectáreas en la siembra, el inventario actual es sólido.

“Según el inventario que desarrollamos... existe suficiente arroz”, afirmó el funcionario, dejando claro que la decisión de importar no recae solo en el Gobierno, sino en el consenso de la cadena donde participan industriales y productores.

Por su parte, Omar Spiegel, representante del sector, fue más contundente al señalar que el país está, de hecho, sobreabastecido.

Con más de 93,000 hectáreas sembradas el año pasado y una producción que superó los 6 millones de quintales, el abastecimiento está garantizado hasta el 25 de octubre de 2026, insistió.

Según Spiegel, la cosecha que inicia en julio asegura un “empalme seguro” con las existencias actuales, eliminando cualquier justificación técnica para la importación por desabastecimiento.

Precios bajos y la sombra del contrabando

La preocupación de los productores no solo radica en la cantidad de grano, sino en la rentabilidad de su trabajo. Orestes Combe, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Panamá Este y Darién, describió un panorama retador: los agricultores están recibiendo pagos por debajo del costo de producción. “Somos el eslabón más débil... los molinos saben a cuánto vender, los supermercados también, pero nosotros no podemos obtener un precio justo porque se nos dice que es práctica monopolística”.

A esta crisis de precios se suma una denuncia alarmante sobre un posible contrabando de arroz.

Spiegel indicó que existe un “sobrevolumen” en las cifras oficiales que no concuerda con el consumo nacional, lo que sugiere la entrada irregular de grano al país, un tema que también fue puesto sobre la mesa en la reunión de la Cadena.

Franklin Barría, productor de la región de Los Santos y Herrera, aseguró que la industria y el Estado aún mantienen deudas con los productores que superan los 2 millones de dólares por cosechas de años anteriores.

“No es posible que tú vendas del año antepasado y todavía se te deba. Necesitamos el dinero para seguir produciendo”, reclamó Barria.

A través de un comunicado, fechado el 9 de febrero de 2026, los productores manifestaron su rechazo frontal a las supuestas presiones de los industriales (molineros) para ampliar las importaciones. Argumentan que esto distorsionaría el mercado para reducir artificialmente los precios que recibe el agricultor familiar.

Explicaro que el presidente José Raúl Mulino ha manifestado su respaldo al agro y ha facilitado la importación de semilla certificada para mejorar la productividad, pero esto no debe confundirse con una autorización para importar arroz de consumo.

“No queda ninguna puerta para ninguna importación en estos momentos... el país está totalmente abastecido por la producción nacional”, sentenció Spiegel.