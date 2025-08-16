Panamá, 16 de agosto del 2025

    GIRA NACIONAL

    Productores reciben información sobre el acuerdo marco entre Panamá y el Mercosur

    Getzalette Reyes
    Jornada de diálogo efectuada en Santiago, Veraguas, con la participación de productores, empresarios y representantes gremiales. Imagen tomada de @MIDAPma

    El Gobierno informó que, en conjunto con la Asamblea Nacional, lleva a cabo una Gira Nacional del Diálogo Productivo, orientada a informar sobre el acuerdo marco complementario entre Panamá y el Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur.

    Durante las jornadas realizadas en las provincias de Coclé y Veraguas, las autoridades explicaron que este acuerdo marco no constituye un tratado de libre comercio ni un tratado de promoción comercial (TPC), por lo que no implica una apertura automática del mercado.

    Además, destacaron que el documento aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional y que las negociaciones técnicas no han iniciado, precisó el Ministerio de Comercio e Industrias, a través de un comunicado.

    En los encuentros participaron productores de cebolla, maíz, arroz, leche, carne y rubros acuícolas, quienes recibieron información sobre los posibles alcances y oportunidades que el acuerdo puede representar para la producción nacional.

    En Coclé asistió el gobernador Irving González, mientras que en Veraguas lo hizo la gobernadora Hildemarta Riera, junto a diputados de ambas provincias.

    “Esta gira nos permite escuchar de primera mano a los productores, aclarar sus dudas sobre el acuerdo marco y garantizar que cada etapa del proceso cuente con su participación activa”, detalló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

    La gira, que ya ha recorrido las provincias de Los Santos, Coclé y Veraguas, culminó en la ciudad de David, Chiriquí.

