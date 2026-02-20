Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Turismo

    Programa Panamá Stopover supera los 200 mil visitantes en 2025

    Yasser Yánez García
    Programa Panamá Stopover supera los 200 mil visitantes en 2025
    Turistas por el área turistica de Casco Viejo. Elysée Fernández

    El programa Panamá Stopover reportó en 2025 más de 200 mil pasajeros, superando en 8% la meta anual prevista y registrando un crecimiento de 25% en comparación con 2024 donde recibió 160 mil pasajeros,

    De acuerdo con la aerolínea, durante el año pasado, la estadía promedio de los pasajeros se mantuvo en alrededor de 3 días, lo que generó impacto directo en hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

    Entre las experiencias más valoradas por los visitantes que aprovechan el programa destacan el Canal de Panamá, las compras, la gastronomía local, la diversidad cultural y las playas, así como actividades vinculadas a la naturaleza.

    Desde su lanzamiento en 2019, Panamá Stopover ha permitido que más de 730 mil viajeros incluyan a Panamá como parte de su itinerario. Actualmente, el programa cuenta con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico.

    “Los resultados del Panamá Stopover muestran cómo un Hub de las Américas fortalecido permite convertir una escala en más turismo para el país, con impacto directo en la economía. Este excelente desempeño es resultado de un trabajo coordinado con las autoridades de turismo y con aliados del sector privado”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

    La iniciativa, que es desarrollada por Copa Airlines en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, ofrece a los pasajeros que transitan por el país, en vuelos de Copa , la posibilidad de extender su estadía en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, lo que les permite visitar dos destinos por el precio de uno.

    Yasser Yánez García


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Panamá ‘mantiene’ veto a empresas europeas en licitaciones públicas tras ratificación de la UE: Mulino. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más