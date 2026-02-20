Programa Panamá Stopover supera los 200 mil visitantes en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El programa Panamá Stopover reportó en 2025 más de 200 mil pasajeros, superando en 8% la meta anual prevista y registrando un crecimiento de 25% en comparación con 2024 donde recibió 160 mil pasajeros,

De acuerdo con la aerolínea, durante el año pasado, la estadía promedio de los pasajeros se mantuvo en alrededor de 3 días, lo que generó impacto directo en hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

Entre las experiencias más valoradas por los visitantes que aprovechan el programa destacan el Canal de Panamá, las compras, la gastronomía local, la diversidad cultural y las playas, así como actividades vinculadas a la naturaleza.

Desde su lanzamiento en 2019, Panamá Stopover ha permitido que más de 730 mil viajeros incluyan a Panamá como parte de su itinerario. Actualmente, el programa cuenta con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico.

“Los resultados del Panamá Stopover muestran cómo un Hub de las Américas fortalecido permite convertir una escala en más turismo para el país, con impacto directo en la economía. Este excelente desempeño es resultado de un trabajo coordinado con las autoridades de turismo y con aliados del sector privado”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

La iniciativa, que es desarrollada por Copa Airlines en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, ofrece a los pasajeros que transitan por el país, en vuelos de Copa , la posibilidad de extender su estadía en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, lo que les permite visitar dos destinos por el precio de uno.