Promoverán el turismo mundial de cruceros

El turismo de cruceros tendrá un papel protagónico en Fitur 2026, la feria internacional de turismo de Madrid, donde se realizará la quinta edición de Fitur Cruises, una sección que busca consolidarse como plataforma clave para promover el turismo mundial de cruceros y analizar las transformaciones del llamado “turismo azul”.

El espacio se desarrollará del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, con una mayor participación de navieras internacionales.

En esta edición, Fitur Cruises contará con la participación de doce navieras internacionales, la cifra más alta desde su creación, ofreciendo una radiografía completa de los principales segmentos del mercado.

Entre las compañías presentes figuran Costa Cruceros y Norwegian Cruise Line, enfocadas en el público familiar, así como Azamara, Celebrity Cruises, Cunard Line, Princess Cruises, Virgin Voyages y Oceania Cruises, especializadas en los segmentos premium y upper premium.

También estarán navieras de lujo y cruceros fluviales como Regent Seven Seas, Emerald Cruises, Scenic Luxury Cruises y AmaWaterways, junto a agencias de viajes especializadas y empresas de excursiones, que refuerzan la cadena de valor del producto crucerista.

Análisis del sector y tendencias globales

Durante las jornadas profesionales, Fitur Cruises desarrollará el Cruise Campus, un programa B2B de charlas y minicursos centrados en los principales retos y oportunidades de la industria.

También se realizarán dos mesas redondas con directivos del sector para analizar la evolución del mercado global hispanohablante, abordando temas como el barco como destino, la experiencia a bordo, la inmersión cultural y el rol de los puertos y destinos.

La agenda incluirá además debates sobre el uso de la inteligencia artificial, el perfil del crucerista y las tendencias para 2026, la situación del mercado en América Latina y el crecimiento de los segmentos premium, de lujo y fluviales.



