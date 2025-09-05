Promtur con recursos insuficientes para la promoción turística en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los recursos asignados al Fondo de Promoción Turística (Promtur) para el año 2026 son insuficientes para acometer los planes de promoción, firma de acuerdos y convenios con turoperadores, aerolíneas y otras empresas para atraer turistas internacionales al país.

En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, reveló que pese a pedir los 20 millones de dólares que por ley le corresponden al organismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, solo autorizó 14.8 millones de dólares para Promtur, es decir, 25.6% menos de lo que se solicitó.

De León explicó que para completar los 5.1 millones de dólares restantes para Promtur, tendrán que solicitar créditos adicionales.

Según la Ley 9 del 14 de marzo de 2017, que crea el Fondo de Promoción Turística, esta entidad debe recibir anualmente 20 millones de dólares para ejecutar planes de inversión.

Igualmente, detalló en la vista presupuestaria que para 2026, la ATP había solicitado en total 48.64 millones de dólares (16.96 millones para funcionamiento y 31.6 millones para inversión). Sin embargo, el MEF recomendó 35.87 millones de dólares, lo que representa una reducción de 12.7 millones, es decir, un 26.2% menos: 9.1% en funcionamiento y 35.4% en inversión.

De León detalló que el plan de trabajo de la ATP para 2026 contempla 465 mil dólares para ferias, eventos de patrocinio y contrataciones, además de campañas y fans trips para promoción nacional. Entre estas iniciativas, se incluyen 150 mil dólares para el Desfile de las Mil Polleras.

Seguro al turista

La administradora de la ATP indicó que el seguro al turista, costará 3 millones de dólares y el contrato será por 4 años.

Explicó en la Comisión de Presupuesto que este contrato fue licitado y adjudicado a la empresa Internacional de Seguros, aunque están en la etapa de recibir las quejas por parte de las otras empresas que participaron.

“La licitación se dio la semana antepasada el comité evaluador se reunió por cuatro a cinco días y se presentó la aseguradora ganadora y estamos en el proceso de las impugnaciones que duran hasta este viernes”, indicó la administradora ante la consulta realizada por la diputada Janine Prado (Vamos).

“Este seguro del seguro al turista es un producto, un valor agregado que ofrece Panamá para atraer turistas”, justificó De León.

Recalcó que el país compite internacionalmente con destinos mejor posicionados como Cancún en México o lugares en Costa Rica y República Dominicana, por lo que idearon este seguro como un atractivo y beneficio adicional para los turistas.

Prado sostuvo que en momentos donde el país tiene recortes presupuestarios y austeridad en el gasto, es importante que estos recursos tengan un retorno real, por lo que consultó sobre cuántos turistas esperan atraer y por cuánto tiempo estaría vigente el seguro.

La ministra contestó que cree que por un período no mayor de cuatro años y precisó que los turistas internacionales le suman recursos al país.

La administradora dijo que este gasto no fue contemplado por el MEF en el presupuesto de 2025 ni en el 2026 por lo que tendrán que gestionar el respectivo crédito adicional.

Datos de la ATP al cierre de junio de este año indica que en el primer semestre ingresaron a Panamá 1.49 millones de visitantes internacionales, de los cuales 1.14 millones se consideran turistas que se quedaron en el país dos días en adelante. El total de visitantes internacionales creció 3.7% al cierre de junio mientras que los turistas aumentaron 8.4%.

Gestión de la planilla

En materia de recursos humanos, la administradora señaló debido las limitaciones que crea la Ley de Carrera Administrativa y la legislación relacionada con colaboradores que no pueden ser despedidos por condiciones de salud, se ha dificultado la implementación de mejoras salariales y la reducción de la planilla.

“No ha sido tan fácil implementar el mejoramiento de salario. Para mejorar tengo que despedir y no he podido hacer esa labor”, puntualizó.

Detalló que la planilla de la ATP estaba integrada por 307 trabajadores en julio de 2024 y actualmente es de 289 personas. “La planilla necesita modificación. Más allá de la cantidad de funcionarios que queremos tener, es la calidad del personal”, agregó.