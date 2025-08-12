Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En apenas 20 minutos, los pasajeros podrían movilizarse desde una futura estación ferroviaria en La Chorrera hasta Albrook, según la propuesta presentada por la Secretaría Nacional del Ferrocarril a las autoridades del distrito.

El proyecto contempla, además, la instalación de un patio de talleres para el mantenimiento de los equipos rodantes, lo que generaría un impacto socioeconómico significativo en esta región agroindustrial, según la Secretaría del Ferrocarril.

Durante una jornada de trabajo, Rolando Lay, director de Ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril, expuso al alcalde de La Chorrera Eloy Chong, a su equipo y a concejales, los beneficios de esta obra, que forma parte de la primera fase del trazado Albrook–Divisa, la cual incluirá ocho estaciones y cuyo inicio de trabajos se proyecta para 2026.

En La Chorrera, la estación estaría ubicada en el sector conocido como La Yayas. Lay destacó que, por su ubicación estratégica, el proyecto requerirá una planificación coordinada con las autoridades locales para optimizar el acceso vial y potenciar el crecimiento regional.

El alcalde Chong y los representantes municipales coincidieron en respaldar la propuesta y acordaron desarrollar nuevas mesas de trabajo para definir mejoras viales que acompañen la ejecución de la obra.

La Chorrera, segundo corregimiento en producción ganadera del país, alberga importantes empresas avícolas y es líder nacional en producción y exportación de piña.

El proyecto del tren Panamá-David-Frontera está valorado entre 4,000 y 4,500 millones de dólares. Contempla un total de 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, y contará con 14 estaciones.