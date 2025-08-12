Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRANSPORTE

    Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos

    José González Pinilla
    Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos
    El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, escucha a personal de la Secretaría del Ferrocarril. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    En apenas 20 minutos, los pasajeros podrían movilizarse desde una futura estación ferroviaria en La Chorrera hasta Albrook, según la propuesta presentada por la Secretaría Nacional del Ferrocarril a las autoridades del distrito.

    +info

    Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–DavidTren hasta Divisa: definen 90% de los predios afectadosPrepararán lista oficial de fincas que podrían ser afectadas por el tren Panamá–Divisa

    El proyecto contempla, además, la instalación de un patio de talleres para el mantenimiento de los equipos rodantes, lo que generaría un impacto socioeconómico significativo en esta región agroindustrial, según la Secretaría del Ferrocarril.

    Durante una jornada de trabajo, Rolando Lay, director de Ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril, expuso al alcalde de La Chorrera Eloy Chong, a su equipo y a concejales, los beneficios de esta obra, que forma parte de la primera fase del trazado Albrook–Divisa, la cual incluirá ocho estaciones y cuyo inicio de trabajos se proyecta para 2026.

    En La Chorrera, la estación estaría ubicada en el sector conocido como La Yayas. Lay destacó que, por su ubicación estratégica, el proyecto requerirá una planificación coordinada con las autoridades locales para optimizar el acceso vial y potenciar el crecimiento regional.

    El alcalde Chong y los representantes municipales coincidieron en respaldar la propuesta y acordaron desarrollar nuevas mesas de trabajo para definir mejoras viales que acompañen la ejecución de la obra.

    Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos
    Autoridades locales de La Chorrera escuchan a personal de la Secretaría del Ferrocarril. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    La Chorrera, segundo corregimiento en producción ganadera del país, alberga importantes empresas avícolas y es líder nacional en producción y exportación de piña.

    El proyecto del tren Panamá-David-Frontera está valorado entre 4,000 y 4,500 millones de dólares. Contempla un total de 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, y contará con 14 estaciones.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más