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    Logística

    Proponen que la Zona Libre administre el aeropuerto de Colón

    Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio del área, reveló que el planteamiento se hizo en el Gabinete Logístico y busca integrar el desarrollo de la expansión de la Zona Libre con el transporte de carga aéreo y de pasajeros.

    Katiuska Hernández
    Proponen que la Zona Libre administre el aeropuerto de Colón
    En el Aeropuerto de Colón, Enrique Jiménez no opera ningún vuelo comercial. Archivo

    El destino del Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez, en Colón, Panamá, podría recaer en la Zona Libre de Colón (ZLC), que busca anexarlo a su administración como parte de su plan de expansión para ofrecer nuevos servicios de carga aérea y transporte de pasajeros.

    Así trascendió en una propuesta presentada por los representantes de la ZLC durante el reciente Gabinete Logístico, realizado en el puerto de Cristóbal, en esa provincia el jueves 23 de julio.

    El presidente de la Cámara de Comercio de la ZLC, Dovi Eisenman, confirmó este sábado 25 de julio, que se busca que la administración y el control de esa terminal aérea queden en manos de la zona franca, con el objetivo de aprovechar la expansión que ya se realiza en el área denominada Newfield, que abarca el desarrollo de más de 280 hectáreas recuperadas en las cercanías del aeropuerto.

    A la Zona Libre de Colón le gustaría tener algún tipo de manejo y administración del Aeropuerto Enrique Jiménez, que es el que está en la provincia de Colón, porque próximamente se estará desarrollando el área de Newfield, que está justamente al lado de la terminal aérea y puede generar mucho flujo logístico y también de pasajeros, aprovechando el puerto de cruceros y otras atracciones”, expresó Eisenman al concluir un Seminario de Periodismo Económico organizado por el Celap, Centro Latinoamemricano de Periodismo, en el que participó como expositor.

    Proponen que la Zona Libre administre el aeropuerto de Colón
    presidente de la Cámara de Comercio de la ZLC, Dovi Eisenman. LP/Katiuska Hernández

    Sostuvo que se espera que la propuesta pueda ser analizada y tomada en cuenta por el Gobierno central. Paralelamente, la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo cuya administración se encuentra actualmente esta terminal, ha señalado la posibilidad de crear un área logística aeronáutica para la reparación de aeronaves y la instalación de hangares en el aeropuerto de Colón.

    “Este proceso no requiere una licitación, sino una decisión de la administración del propio Gobierno sobre si transfiere o no la terminal aérea a la Zona Libre de Colón”, agregó el presidente de la Cámara de Comercio del área sobre la propuesta de pasar la administración al área comercial.

    Entre enero y mayo, la terminal aérea de Colón apenas movilizó a 285 personas y registró 1,598 operaciones aéreas, la mayoría relacionadas con carga, aviación privada y aviación general, pero no con vuelos comerciales como tal, según estadísticas difundidas por Tocumen, S.A.

    En el Gabiene Logístico la gerencia de Tocumen S.A. reveló que se encuentra preparando el camino hacia las concesiones de los aeropuertos de la ciudad de David y de Río Hato, con miras a que sean entregados a sus operadores en enero del año 2027. “Las concesiones se otorgarán bajo el modelo O&M (Operación y Mantenimiento), un tipo de asociación público-privada. Bajo este esquema, ambos aeropuertos mejorarán su productividad”, indicaron.

    Entretanto, los empresarios de la Zona Libre de Colón se inclinan porque el gobierno autorice el traspaso de la terminal colonense.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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