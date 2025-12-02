Panamá, 03 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LEYES

    Proponen regulación integral para la pesca deportiva y de peces picudos en Panamá

    José González Pinilla
    Proponen regulación integral para la pesca deportiva y de peces picudos en Panamá
    El período de consulta pública estará vigente del 2 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Cortesía/Arap

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) puso en marcha la consulta pública de los borradores de dos decretos que buscan regular la pesca deportiva y la pesca de peces picudos en el país, un sector que hasta ahora carece de una reglamentación integral.

    La apertura incluyó una presentación técnica del biólogo Alexis Peña, coordinador del área, quien detalló los principales cambios propuestos y el alcance de las nuevas reglas.

    La iniciativa apunta a ordenar la actividad y a reforzar la gestión sostenible de las especies involucradas, además del impacto que esta práctica tiene en el turismo náutico.

    El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó que los documentos ya están disponibles en el sitio web de la institución para recibir aportes de pescadores, operadores turísticos y otros actores vinculados al sector.

    La propuesta será elevada el próximo año al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para su revisión y eventual aprobación.

    La consulta ha despertado interés entre organizaciones ligadas a la pesca deportiva.

    Representantes de torneos regionales, clubes de yates, asociaciones turísticas y la International Game Fish Association (IGFA) participaron del encuentro.

    Alfredo López, de la IGFA, destacó el valor de abrir el proceso a quienes practican y dependen de esta actividad, y señaló que una regulación clara podría reforzar la imagen de Panamá como destino de pesca responsable.

    El período para enviar comentarios estará abierto del 2 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Los borradores y el procedimiento para presentar observaciones pueden consultarse en el sitio web de la ARAP.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más