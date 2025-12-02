Proponen regulación integral para la pesca deportiva y de peces picudos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) puso en marcha la consulta pública de los borradores de dos decretos que buscan regular la pesca deportiva y la pesca de peces picudos en el país, un sector que hasta ahora carece de una reglamentación integral.

La apertura incluyó una presentación técnica del biólogo Alexis Peña, coordinador del área, quien detalló los principales cambios propuestos y el alcance de las nuevas reglas.

La iniciativa apunta a ordenar la actividad y a reforzar la gestión sostenible de las especies involucradas, además del impacto que esta práctica tiene en el turismo náutico.

El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó que los documentos ya están disponibles en el sitio web de la institución para recibir aportes de pescadores, operadores turísticos y otros actores vinculados al sector.

La propuesta será elevada el próximo año al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para su revisión y eventual aprobación.

La consulta ha despertado interés entre organizaciones ligadas a la pesca deportiva.

Representantes de torneos regionales, clubes de yates, asociaciones turísticas y la International Game Fish Association (IGFA) participaron del encuentro.

Alfredo López, de la IGFA, destacó el valor de abrir el proceso a quienes practican y dependen de esta actividad, y señaló que una regulación clara podría reforzar la imagen de Panamá como destino de pesca responsable.

El período para enviar comentarios estará abierto del 2 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Los borradores y el procedimiento para presentar observaciones pueden consultarse en el sitio web de la ARAP.