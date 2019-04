Dos propuestas para la cuarta línea de Etesa

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. de Colombia, y China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. de China, entregaron propuestas técnicas y económicas para el diseño, construcción, operación y traspaso de la cuarta línea de transmisión eléctrica.

Las propuestas se entregaron entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. y asistió el gerente de Etesa, Gilberto Ferrari y el secretario de Energía, Víctor Urrutia, entre otros.

Los otros tres consorcios que estaban precalificados no llegaron: Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil), y Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).

La comisión debe evaluar las propuestas técnicas para verificar que cumplen.

Las propuestas económicas se guardan para abrirlas posteriormente junto al sobre del precio de referencia de Etesa.