    Acodeco inspeccionará comercios

    Prorrogan el control de precios: estos son los alimentos que se mantienen regulados en Panamá

    Katiuska Hernández
    Acodeco recordó que la carne molida de primera es uno de los productos regulados con un precio máximo de $2.15 la libra

    El control de precios sobre cuatro productos de la canasta básica familiar fue prorrogado por seis meses adicionales, luego de la promulgación del Decreto Ejecutivo N.º 1 del 15 de enero de 2026, emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

    La medida, que se aplicará a nivel nacional con excepción del territorio insular de la República de Panamá, será fiscalizada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entidad encargada de verificar el cumplimiento de los precios máximos de venta al por menor establecidos en el decreto.

    De acuerdo con la normativa, los productos que se mantienen bajo control de precios son la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco.

    En el caso de la carne molida de primera —excluyendo la especial kosher y la baja en grasa—, el precio máximo será de $2.15 por libra o $4.74 por kilogramo.

    Para el aceite vegetal de palma o soya, en envases de 1.42 a 1.5 litros, se fijó un precio máximo de $3.74, con un margen bruto de comercialización que no podrá superar el 15%. El mismo margen se aplicará a la leche en polvo entera o instantánea, en presentaciones de 345 a 400 gramos —excluyendo fórmulas infantiles—, cuyo precio máximo será de $3.76.

    El decreto también mantiene regulado el precio del pan de molde blanco, en empaques de 14 a 18 onzas, excluyendo los productos integrales y especiales. Para este rubro, el precio máximo será de $0.92, con un margen bruto de comercialización de hasta 15%.

    Acodeco reiteró que los consumidores no deben pagar precios superiores a los establecidos y recordó que cualquier incumplimiento puede ser denunciado a través del asistente virtual Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales oficiales de la institución y su página web.

