Proyectan inversión de $30 millones para agregar más capacidad a la T2 de Tocumen

El crecimiento de la demanda de pasajeros que se estima supere los 19 millones de personas que se movilizan a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen al cierre de este año y una proyección de más de 23 millones para el año 2025, requerirá una ampliación en la capacidad de puertas de embarque para recibir más aeronaves, además de las adecuaciones en las calles de rodaje que están actualmente ejecutándose y el proyecto pendiente de una tercera pista.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA), José Antonio Ruiz Blanco, dijo en entrevista con La Prensa, que la capacidad de puertas ya están copadas, y para los próximos dos años, se requerirán de ocho a 10 puertas nuevas.

Proyección 19 millones de pasajeros espera movilizar este año el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de los cuales 1.9 millones ingresan y salen del país. Par 2025 esperan un total de 23 millones usando la terminal aérea panameña, la mayoría en conexión a otros destinos.

“Ese proyecto tomaría año y medio y se podría estar adjudicando el próximo año. Sería una extensión de la T2 y tendría un costo de inversión de $30 millones aproximadamente”, indicó.

Ruiz Blanco explicó que esta iniciativa se integra a un conjunto de proyectos que debe acometer AITSA para mejorar la infraestructura ante el crecimiento anual que se proyecta en los próximos años y para atraer a más aerolíneas.

Dijo que además de los trabajos de rehabilitación en la T2, tras haberse identificado problemas estructurales en algunas plataformas, se contempla también otras adecuaciones como la conexión vía terrestre con transporte interno de los pasajeros que llegan a la Terminal 2 para que se trasladen internamente a la terminal 1 y viceversa.

“Hay un espacio abajo en la zona de la terminal interna, en la que podemos habilitar algunos buses para trasladas a los pasajeros y eso ayudará al flujo de pasajeros y tendría de dos a cuatro paradas. Es una solución para agilizar el tiempo de traslado para tomar otro vuelo entre ambas terminales porque la gente se queja que puede tardar 20 a 30 minutos”.

Tercera pista

En relación con la proyección de crecimiento, el aeropuerto está evaluando la construcción de una tercera pista, lo cual requeriría de una inversión de entre $800 millones y $1,200 millones, incluyendo la compra de terrenos adicionales.

“Dependiendo de lo que digan los expertos para atender esta tercera pista se podría hacer una tercera terminal. Pero para este proyecto se hará una comisión que además evaluará las opciones de financiamiento”.

Reveló que la gerencia de Tocumen ha considerado varias opciones de financiamiento para este proyecto de una terminal adicional, tales como la emisión de bonos y la posibilidad de concesionar partes de la nueva infraestructura a empresas privadas, lo que evitaría una deuda adicional.

“La realidad es que se tiene que hacer una tercera pista”, agregó.

Sobre las finanzas de Tocumen, dijo que esperan este año se estima $40 millones en dividendos, pero considera que esos recursos deberían reinvertirse en ampliar la capacidad. “Este año con todos los gastos que tenemos solo quedarían $3 millones en ganancia y eso se debe tomar en cuenta en la junta directiva”.

Atraer nuevas aerolíneas

Ruiz Blanco señaló que parte del trabajo que se está haciendo es atraer nuevos operadores como Emirates y Qatar para que se amplíe la oferta de vuelos y destinos.

“Hace falta tener vuelos directos a Londres, y quisiéramos negociar con Virgin. Las puertas están abiertas a todas las aerolíneas que quieran venir a Tocumen, y estamos proyectando un crecimiento con aerolíneas de bajo costo para Panamá Pacífico, hay tres aerolíneas que se nos han acercado”, agregó.

El gerente de Tocumen señaló que también se trabaja con Copa, Promtur, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la alcaldía del Municipio de Panamá para promover el destino de Panamá.

Indicó además que a futuro se plantea también construir un hotel cerca de la estación del Metro que llega al aeropuerto.

“Vamos también a promover tour a la ciudad desde el Metro de Panamá para los pasajeros que están en transito de 6 a 9 horas que puedan salir y conocer algunos destinos”, agregó.

Reconoció que otro de los retos es abaratar los costos de los servicios dentro de la terminal.

“Eso es un reto porque hemos heredado un mercado persa y hay quioscos por todos lados y eso hay que reordenarlo y reubicarlos. El tema de los precios, pues se ha heredado una renta y hay empresas allí que están pendiendo dinero, no todas ganan dinero, la forma en que se hizo el área comercial no hay un orden. En el tema de los aranceles no puedo llegar a bajarlo, pero además el comercio es libre de colocar sus precios, es igual que un mall se paga un alquiler y las tiendas colocan los precios que consideran, no podemos intervenir en eso”, dijo.

Señaló que en la T2 ya no hay muchos espacios comerciales libre, ya casi todo está asignado.