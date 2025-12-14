Proyectan que el comercio mundial crecerá 7% al cierre del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El comercio mundial crecerá este año a una tasa de 7%, pese a las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos y la desaceleración de algunas economías, factores que han afectado el flujo de bienes y servicios y han moderado el consumo a nivel global.

De acuerdo con la más reciente actualización de Unctad, el comercio mundial sumaría alrededor de $2.2 millones de millones (trillion en inglés) adicionales este año, lo que establecería un nuevo máximo histórico de $35 millones de millones. Más del 80% del comercio se mueve a través del transporte marítimo.

Asia Oriental, África y el comercio Sur-Sur fueron los principales impulsores del crecimiento, mientras que la industria manufacturera, en especial la electrónica, se mantuvo como el principal motor de la expansión.

Entre julio y septiembre, el comercio mundial creció 2.5% en comparación con el trimestre anterior. En ese periodo, el comercio de bienes aumentó cerca de 2% y el de servicios 4%.

Para el último trimestre del año se prevé una moderación del ritmo, con un crecimiento estimado de 0.5% en bienes y 2% en servicios. Si las previsiones se mantienen, los bienes aportarían alrededor de $1.5 millones de millones (trillion) y los servicios $750,000 millones, completando un aumento anual global de 7%.

Según la ONU Comercio, un cambio clave se observa en los precios del comercio internacional.

Tras varios trimestres en los que el valor del comercio estuvo influido por el encarecimiento de los bienes, ahora se espera una tendencia a la baja en los precios. Como resultado, el crecimiento hacia finales de 2025 estaría impulsado por un mayor volumen de comercio y no por aumentos de precios, lo que apunta a una demanda estable.

Por regiones, Asia Oriental registró el mayor crecimiento de las exportaciones, con un aumento anual de 9%, respaldado por un incremento de 10% en el comercio intrarregional.

África también mostró resultados positivos, con un crecimiento de 10% en las importaciones y 6% en las exportaciones. El comercio Sur-Sur se expandió alrededor de 8%, reflejando una mayor integración entre economías en desarrollo. Entre los países destacados figuran China y la República de Corea en Asia Oriental, así como Brasil y Sudáfrica en América del Sur y África.

En términos sectoriales, la manufactura creció 10% en el año, liderada por la electrónica, que avanzó 14%, impulsada por la demanda asociada a la inteligencia artificial.

La agricultura registró un aumento de 11% en las exportaciones de cereales, frutas y hortalizas durante el tercer trimestre.

En contraste, el comercio de automóviles cayó 4%, mientras que el comercio de combustibles fósiles disminuyó como resultado de la baja en los precios.

Aunque en 2025 el comercio mundial superó el crecimiento económico global, revirtiendo el estancamiento observado en 2023 y 2024, Unctad advierte que persisten elevados desequilibrios comerciales.

La fragmentación geopolítica continúa reconfigurando los flujos, con un fortalecimiento del friendshoring y el nearshoring, es decir, el desplazamiento del comercio hacia socios políticamente alineados o geográficamente más cercanos.

De cara a 2026, el organismo de las Naciones Unidas, prevé un crecimiento más débil del comercio mundial, condicionado por la desaceleración de la actividad global, el aumento de la deuda, mayores costos comerciales y un entorno de incertidumbre persistente.