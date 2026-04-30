Panamá, 30 de abril del 2026

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    Proyecto de cobro adicional a contenedores avanzó sin consulta al MEF ni a la AMP

    El presidente Mulino se desmarcar. El pronunciamiento introduce un nuevo elemento de tensión a un proyecto de ley aprobado en segundo debate.

    Yolanda Sandoval
    Proyecto de cobro adicional a contenedores avanzó sin consulta al MEF ni a la AMP
    La propuesta implica un cargo adicional de $1.50 por cada contenedor (TEU) que ingrese al país por vía portuaria. La Prensa

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, marcó distancia del proyecto de ley 491 al asegurar que la iniciativa no cuenta con el aval del Ejecutivo ni de las principales entidades vinculadas a su implementación, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

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    Impuesto a contenedores para subir pensiones de jubilados genera alarma en el sector portuario

    “El proyecto no nació como iniciativa del Ejecutivo”, afirmó el mandatario, quien además subrayó que la propuesta “apareció sin consulta”. En ese sentido, dejó claro que, aunque la Asamblea Nacional avance con su aprobación, el desenlace también dependerá del Ejecutivo: “La Asamblea tendrá que decidir… y yo también”.

    El pronunciamiento introduce un nuevo elemento de tensión en torno a una iniciativa que ya había generado reacciones en el sector logístico y empresarial.

    El proyecto, impulsado por la diputada Graciela Hernández, propone aumentar las pensiones de quienes reciben menos de $600 mensuales mediante la creación de un fondo financiado con un cargo adicional de $1.50 por cada contenedor (TEU) que ingrese al país por vía portuaria.

    La propuesta, que ya superó el segundo debate en la Asamblea Nacional, busca beneficiar a unos 95 mil jubilados, pero ha sido cuestionada por gremios como la Cámara Marítima de Panamá, que advierte sobre posibles efectos en la competitividad del país frente a otros hubs logísticos de la región.

    El objetivo social de mejorar las pensiones ha sido reconocido por distintos gremios, como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, que también advierten del riesgo a la seguridad jurídica que implica imponer un canon sin un sustento técnico.

    Imponer cargos adicionales a la actividad portuaria sería un error garrafal, a juicio del exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano. Explicó que Panamá compite con otros países por el negocio del transbordo de contenedores, que, aun sin el nuevo impuesto, ya ofrecen entornos de precios más competitivos.

    Proyecto de cobro adicional a contenedores avanzó sin consulta al MEF ni a la AMP
    Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal de Panamá.

    Quijano advierte que el proyecto de ley demuestra un nulo entendimiento del negocio y una total falta de consulta con quienes conocen el sector portuario en Panamá.

    “Panamá siempre será una ruta importante por el Canal, pero están provocando que los barcos pasen por la vía y continúen de largo hacia otros puertos cercanos”, precisó.

    Información en desarrollo...

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

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