Proyecto de la Línea 3 asegura financiamiento externo por $336 millones

La construcción del tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá contará con un financiamiento por $336 millones, estructurado con el liderazgo de BID Invest.

El financiamiento se estructuró mediante una facilidad A/B de compra de certificados de no objeción (CNO), con un tramo A por $114 millones aportado por BID Invest y un tramo B por $222 millones movilizado a través de bancos comerciales.

Esta operación se complementa con dos facilidades respaldadas por agencias de crédito a la exportación de Corea, K-SURE y KEXIM, alcanzando un financiamiento total de $1,330 millones.

De acuerdo con la entidad, este proyecto tendrá un impacto directo en la movilidad urbana del área metropolitana, al reducir los tiempos de traslado de hasta 90 minutos a aproximadamente 38 minutos, beneficiando a más de 500,000 residentes de Panamá Oeste.

El proyecto también promoverá el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de una infraestructura resiliente, al ofrecer una opción de transporte más segura y sostenible frente al uso de vehículos particulares y buses diésel.

Una vez en operación, el sistema completo del Metro de Panamá atenderá en promedio a 180,000 pasajeros diarios, fortaleciendo la integración del transporte público y mejorando la calidad de vida en una zona con alta dependencia del automóvil.

Según información proporcionada por el Metro de Panamá, el costo final del financiamiento de la línea 3 será de $825.6 millones de dólares, cifra que corresponde al costo asociado al uso del préstamo durante su vigencia, incluyendo el pago de intereses y otros cargos financieros vinculados a la operación.

El precio final del proyecto supera por mucho la inversión destinada a las dos primeras líneas del Metro, incluyendo sus ampliaciones. La Línea 1, hasta Villa Zaíta, habrá costado $2,202 millones de dólares, mientras que la Línea 2, incluyendo la conexión con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tuvo un costo aproximado de $2,130 millones de dólares.