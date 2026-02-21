PSA Panamá amplía 15% su capacidad en patio y advierte que se deben agilizar trámites que impactan la competitividad del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gerente General de PSA Panama, Enrique Piqueras, afirmó que la prioridad es optimizar la capacidad existente antes de apostar por una expansión que podría superar los $300 millones, y advirtió que la competencia “está fuera” del país, no entre los operadores locales.

PSA Panamá incrementará en aproximadamente 15% su capacidad estática de patio antes de finalizar el año, como parte de un plan de inversiones que ha promediado cerca de 30 millones de dólares anuales en los últimos tres años.

Así lo confirmó Enrique Piqueras, el Gerente General de la terminal portuaria, quien explicó que la estrategia actual no se centra únicamente en crecer en espacio, sino en elevar los estándares operativos y tecnológicos del puerto.

“Desde que iniciamos con 500 mil TEUs, hoy tenemos una capacidad de 2 millones de TEUs”, destacó Piqueras, al subrayar la evolución que ha tenido la terminal en sus 15 años de operación en Panamá.

Parte de estas mejoras incluyen nuevos patios para contenedores vacíos y la reorganización de áreas operativas que permitirán ganar un 15% adicional de capacidad.

Enrique Piqueras, Gerente General de PSA Panama. LP/Elysée Fernández

Piqueras, sin embargo, dejó claro que una expansión mayor —que podría implicar inversiones superiores a los 300 millones— dependerá de la demanda futura y de la planificación de capacidad portuaria a nivel país.

“Si sabes que va a haber mucha más capacidad en Panamá, ¿para qué vas a invertir en más capacidad? El plan va a depender de cuál es la planificación a futuro”, sostuvo.

Este viernes se inauguró un escáner de contenedores en el puerto de PSA Panamá. LP/Elysée Fernández

PSA Panamá ha invertido más de 700 millones de dólares en el país, destacó el CEO regional para las Américas del grupo, Enno Koll, durante su visita a Panamá, con motivo de la inauguración de un nuevo escáner de contenedores y otras áreas operativas como la nuevazona de inspección de cargas de Unitec en la terminal ubicada en la antigua Base Naval de Rodman, en Cocolí, Pacífico panameño.

El CEO regional para las Américas del grupo PSA, Enno Koll, destacó las inversiones que han hecho en Panamá. LP/Elysée Fernández

Recordó que PSA nació en Singapur y que esos estándares son los que la empresa implementa en Panamá.

El puerto de PSA Panama International Terminal (en el Pacífico), registró más de 1.35 millones de TEUs en 2025, lo que representó un descenso de 2.1% en contraste con los 1.38 millones transportados en 2024. Aunque se reportaron meses con crecimiento puntual, el acumulado reflejó una ligera desaceleración en un contexto de ajustes operativos y cambios en los flujos de carga regionales, una dinámica propia de un país cuya actividad portuaria depende en gran medida del transbordo internacional.

Sobre este desempeño reciente, Piqueras explicó que los resultados deben analizarse en perspectiva y no como una caída estructural. Recordó que 2024 fue un año récord para la terminal y que las variaciones posteriores responden más a ajustes y estacionalidad que a una pérdida de competitividad.

“Al final no fue un descenso, realmente fue consolidación”, afirmó, al detallar que hubo una primera mitad más dinámica y una segunda con ajustes en los flujos, incluyendo retrasos en algunos servicios.

Competitividad país

El Gerente General de PSA Panama advirtió que la eficiencia no depende únicamente de las terminales, sino también de los procesos externos y la coordinación institucional.

“Si como país hacemos que los barcos pierdan más de dos horas cada vez que vienen a Panamá, estamos perdiendo competitividad”, señaló, al destacar la necesidad de digitalizar trámites y mejorar la articulación con autoridades como Aduanas y el Canal de Panamá.