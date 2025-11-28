Puerto Barú: una obra país que debe traer empleo local, sostenibilidad integral y desarrollo regional para David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Provincial de Chiriquí, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) reafirmó su respaldo al proyecto Puerto Barú, señalando que esta obra representa una oportunidad estratégica para mejorar la conectividad nacional, descentralizar el desarrollo portuario y generar empleo directo e indirecto en la región occidental del país.

El presidente del gremio, René Gómez, subrayó que Puerto Barú responde a una visión integral de desarrollo, alineada con otras inversiones estructurales que actualmente impulsa el país —como el gasoducto, el proyecto hídrico del río Indio, y el desarrollo portuario en Telfers y Corozal— lo que evidencia una planificación orientada a modernizar la infraestructura logística nacional y fortalecer la competitividad del país como hub marítimo-regional.

“Puerto Barú no solo amplía la capacidad portuaria del país, sino que se convierte en una solución estratégica para la resiliencia logística, la competitividad regional y la continuidad del comercio nacional”, expresó Gómez durante su intervención.

La Cámara Marítima hizo énfasis en que los puertos multipropósito son un eslabón clave para la conectividad efectiva entre la Ciudad de Panamá y las provincias.

Estos puertos permitirán el flujo de mercancías en ambos sentidos, fortalecerán la resiliencia operativa ante contingencias en la Carretera Panamericana, y consolidarán una red portuaria más descentralizada y robusta.

Durante el encuentro, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró el respaldo del Gobierno Nacional al proyecto, destacando su potencial para atraer inversión, generar empleo y consolidar a Chiriquí como un polo logístico del Pacífico.

Además, representantes de las 105 juntas comunales y los 14 alcaldes de la provincia de Chiriquí firmaron una nota institucional dirigida a la magistrada María Cristina Chen Stanziola, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicitando un pronunciamiento jurídico oportuno que permita avanzar en la construcción de Puerto Barú como obra de interés nacional. Pero para que estas inversiones logren un verdadero impacto social, la CMP destacó que la formación del talento humano debe iniciar desde ya.

El presidente del gremio, René Gómez. Cortesía, y el ministro de Comercio, Julio Moltó. Cortesía

“Siempre incentivamos a las academias, centros de formación y universidades a que preparen al personal de esas comunidades, de esas provincias, al menos tres años antes de que llegue el desarrollo portuario. Estos puertos pueden tardar dos o tres años en construirse, pero el recurso humano debe estar listo desde antes. No podemos depender de traer personal de otras provincias o del extranjero. Nuestra misión, como gremio sin fines de lucro, es apoyar la educación en el sector marítimo, logístico y portuario. Exhortamos a las universidades a acercarse a las comunidades y formar el capital humano que será protagonista de este crecimiento.”

En este sentido, la CMP reafirmó que Puerto Barú no debe ser visto como un proyecto aislado, sino como parte de un ecosistema portuario moderno que permita el desarrollo sostenible de las provincias, con empleos dignos, formación técnica, atracción de inversión y dinamismo económico en la región.

Asimismo, Gómez recalcó que el desarrollo de infraestructura logística debe estar acompañado de estrictos estándares de sostenibilidad ambiental: “Todas estas inversiones deben cumplir con las normativas locales e internacionales de protección ambiental. Hablamos de una sostenibilidad integral: económica, social y ambiental. Exhortamos a los promotores de este y otros proyectos portuarios a cumplir con los principios que rigen el financiamiento y operación responsable, avalados por las entidades nacionales e internacionales.”

La participación activa de la Cámara Marítima de Panamá en espacios como este reafirma su rol como actor técnico clave en la planificación del desarrollo portuario nacional, y consolida su compromiso de acompañar al Estado, a los gobiernos locales y al sector privado en la construcción de un país más conectado, competitivo y justo.