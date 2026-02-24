Puerto de Balboa entra en fase de ajustes operativos bajo APM Terminals

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Marliz Bermudez, CEO de APM Terminals Panamá, anunció que en esta primera fase instalarán un nuevo sistema operativo denominado Navis N4 para retomar progresivamente el movimiento de contenedores.

APM Terminals Panama, la filial del grupo danés Maersk, que asumió temporalmente la administración del puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, anunció que inició la fase de estabilización de las operaciones en el puerto, con el objetivo de asegurar la continuidad del hub logístico de Panamá, mientras se implementan ajustes operativos y tecnológicos en la terminal.

A través de un comunicado, la empresa informó que durante esta etapa se instalará el sistema operativo Navis N4 y se capacitará al personal para retomar progresivamente el movimiento de contenedores.

El director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Max Flores, dijo el lunes en la noche que las operaciones con buques contenedores están temporalmente detenidas mientras migran los sistemas operativos, pero pueden recibir buques graneleros.

La directiva de APM Terminals Panamá detalló que, además de la instalación del nuevo sistema operativo informático, el proceso incluye auditorías, verificación de equipos y revisión de protocolos.

“En esta fase inicial de estabilización, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y la confiabilidad de su hub logístico”, señaló Marliz Bermudez, CEO de APM Terminals Panamá. Agregó que trabajarán “con rapidez y precisión” para que el puerto recupere su actividad de manera progresiva.

Marliz Bermúdez, CEO de APM Terminals Panamá. LP/Alexander Arosemena

La compañía indicó que también habilitó canales directos de atención para clientes, navieras, proveedores y transportistas, y que realizará un diagnóstico de activos e inventario de equipos para definir el plan de operación y mantenimiento de corto plazo.

“Somos conscientes del desafío que hemos asumido como empresa en este proceso inédito, pero, estamos plenamente comprometidos con Panamá y trabajaremos de cerca con nuestros clientes, autoridades y colaboradores para asegurar que tengan la información detallada de los avances de esta fase de estabilización”, agregó Bermudez.

Etapas en el puerto de Balboa

Puntos clave:

Estabilidad laboral: incorporación del personal mediante sustitución patronal para asegurar continuidad operativa.

Continuidad operativa: nuevos protocolos de contingencia y capacitación en el sistema operativo.

Atención a clientes: canales directos y actualizaciones sobre el estado de la carga.

Migración tecnológica: transición al sistema Navis N4 con regulación temporal del movimiento de contenedores.

Diagnóstico de activos: inventario y evaluación de grúas, equipos y sistemas para definir mantenimiento.

Auditoría interna: revisión de procesos, contratos y protocolos para optimizar la operación.

El puerto de Balboa movilizó 227,444 TEU en enero de 2026, lo que representa una disminución de 1.7% frente a los 231,405 TEU registrados un año antes. Y al cierre de 2025 totalizó 2.67 millones de TEUs, cifra que significó un aumento de1.8% en comparación con el año 2024 cuando el movimiento de contenedores totalizó los 2.62 millones.

Transición por 18 meses

Tras la publicación en Gaceta Oficial del fallo el lunes 23 de febrero, que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company (PPC) y el Estado, el contrato de PPC quedó sin sustento legal y el Estado panameño ordenó la ocupación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal por interés social urgente.

El Gobierno, mediante decreto, facultó a la AMP para asumir activos y garantizar la operatividad de los recintos tras la caída de la concesión.

Luego de ejecutoriado el fallo definitivo, el Consejo de Gabinete aprobó contratos transitorios con APM Terminals Panamá y TIL Panamá para operar Balboa y Cristóbal hasta por 18 meses, con contraprestaciones por unos $41,9 millones, mientras se prepara nueva licitación.

PPC calificó la toma de control como ilegal y mantiene disputas legales. Mientras que el presidente José Raúl Mulino, aseguró que no se trata de una expropiación.