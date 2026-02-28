Panamá, 28 de febrero del 2026

    Transición portuaria

    Puerto de Balboa supera los 3,900 movimientos de contenedores mientras Cristóbal retoma la normalidad de las operaciones

    Las terminales reportan movimientos de contenedores, continuidad en los sistemas operativos y la culminación del proceso de sustitución patronal, en medio de la transición administrativa en ambos litorales.

    Katiuska Hernández
    Puerto de Balboa supera los 3,900 movimientos de contenedores mientras Cristóbal retoma la normalidad de las operaciones
    Vista aérea del puerto de contenedores Panama Ports Company en el Puerto Balboa, lado Pacífico del Canal de Panamá. LP / Alexander Arosemena

    Tras varios días de ajustes técnicos, implementación de nuevos sistemas y capacitación del personal, los puertos de Balboa y Cristóbal informaron que avanzan en el proceso de normalización operativa.

    APM Terminals Panamá asumió la gestión temporal por 18 meses del puerto de Balboa ubicado en el Pacífico, al igual que Terminal Investment Limited (TIL) en el puerto de Cristóbal en el Atlántico.

    En el caso del puerto de Balboa, APM Terminals Panamá informó que desde que asumió la operación registra más de 3,900 movimientos de contenedores en cinco buques portacontenedores y se han gestionado 900 movimientos de camiones entre exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos.

    Puerto de Balboa supera los 3,900 movimientos de contenedores mientras Cristóbal retoma la normalidad de las operaciones
    Vista aérea del puerto de contenedores Panama Ports Company en el Puerto Balboa, lado Pacífico del Canal de Panamá. 27 de febrero de 2026. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Además, indicó que se completó el 100% de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo, así como el proceso de sustitución patronal de todos los colaboradores.

    En el caso del Puerto de Cristóbal, en el Atlántico, que se encuentra bajo administración temporal por 18 meses de Terminal Investment Limited (TIL), la empresa informó que hasta este sábado 28 de febrero las operaciones se desarrollan con normalidad, bajo el esquema de “business as usual”, con los sistemas operativos funcionando sin interrupciones.

    Puerto de Balboa supera los 3,900 movimientos de contenedores mientras Cristóbal retoma la normalidad de las operaciones
    Puerto de Cristóbal

    “En Cristóbal también se completó el proceso de sustitución patronal al 100%, en el marco de la transición administrativa”. Los primeros días, la garita para recibir y despachar contenedores por vía terrestre estuvo cerrada, pero hacia el jueves y viernes recibieron carga así como el manejo de las operaciones de buques portacontenedores.

    Ambas terminales forman parte del eje logístico que conecta el comercio regional e internacional a través del istmo, en un momento de ajustes operativos y administrativos en el sistema portuario panameño.

    La transición en ambos puertos se produjo tras la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato de PPC.

    Con la sentencia en firme, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de las operaciones y procedió a otorgar dos contratos independientes para la administración de cada terminal a APM Terminals Panamá, división de la naviera danesa Maersk y a Terminal Investment Ltd (TiL) brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

