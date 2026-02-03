Puertos, confianza y competitividad: lo que Panamá necesita para no perder carga

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá ha construido su posición como hub marítimo y logístico regional a lo largo de décadas. Esa posición no descansa únicamente en su ubicación geográfica, sino en un ecosistema integrado que combina puertos eficientes, conectividad ferroviaria y vial, servicios logísticos especializados, capital humano y, sobre todo, confianza. Esta confianza ha sido posible por la inversión sostenida y la capacidad operativa de la empresa privada, desarrolladas en estrecha colaboración con el Estado, lo que ha permitido el crecimiento del sistema portuario y la consolidación de Panamá como hub logístico internacional.

Desde 2008 hasta la fecha, el sistema portuario panameño ha registrado un crecimiento acumulado cercano al 113% en el movimiento de contenedores, reflejando inversiones sostenidas, ampliación de capacidad instalada y mejoras operativas que han permitido al país consolidarse como una de las principales plataformas de transbordo del hemisferio. Al cierre de 2025, Panamá movilizó cerca de 10 millones de TEUs, manteniendo un desempeño positivo incluso en un entorno global marcado por volatilidad e incertidumbre logística.

Este crecimiento demuestra una realidad incuestionable: la carga se mueve hacia donde hay continuidad operativa, eficiencia y reglas claras. Los barcos flotan, las rutas se ajustan y los flujos de comercio se redistribuyen rápidamente cuando surgen señales de incertidumbre.

Continuidad operativa y claridad técnica

En este contexto, la prioridad del país debe ser garantizar la continuidad operativa de los puertos, la seguridad de la carga y el funcionamiento ininterrumpido de la cadena logística. Cualquier proceso de transición debe manejarse con información técnica clara, responsabilidades definidas y comunicación oportuna hacia navieras, operadores, trabajadores y empresas que forman parte del ecosistema portuario.

Desde el sector marítimo, logístico y portuario se valora positivamente el mensaje del Órgano Ejecutivo orientado a asegurar una transición ordenada y la continuidad de las operaciones portuarias, elemento fundamental para preservar la confianza de los mercados y de los usuarios del hub panameño.

La incertidumbre es el mayor riesgo para la competitividad logística. Los mercados no penalizan los procesos institucionales; penalizan la falta de claridad.

Contratos modernos con reglas claras y KPIs

De cara a futuros procesos de concesión y construcción portuaria, Panamá necesita avanzar hacia contratos modernos, alineados con las mejores prácticas internacionales. Estos contratos deben establecer desde su origen reglas claras, parámetros técnicos definidos y plazos conocidos, brindando previsibilidad tanto al Estado como a los inversionistas.

Asimismo, es fundamental incorporar indicadores de desempeño (KPIs) que permitan medir objetivamente no solo la eficiencia y el cumplimiento de inversiones por parte de los operadores privados, sino también el desempeño del sector público en la gestión del sistema portuario. Hoy, otros países de la región ya incluyen estos mecanismos en sus contratos, evaluando resultados en dimensiones económicas, operativas, ambientales, sociales y de gobernanza.

Fiscalización continua y fortalecimiento institucional

Un sistema portuario moderno requiere una fiscalización permanente, no revisiones esporádicas cada diez o quince años. La Autoridad Marítima de Panamá debe ejercer un rol activo como ente fiscalizador, con esquemas de seguimiento mensuales y anuales, que permitan identificar desviaciones, corregirlas a tiempo y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del país.

Para ello, es indispensable dotar a la Autoridad Marítima de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios, así como de herramientas de análisis y monitoreo que le permitan evaluar de manera integral el desempeño del sistema portuario bajo criterios de sostenibilidad económica, ambiental, social y de gobernanza.

Los puertos como activos esenciales de la economía

Panamá debe reconocer su infraestructura portuaria como un activo esencial para el desarrollo nacional. El conglomerado marítimo, logístico y portuario representa más del 34% del Producto Interno Bruto, y una parte significativa de ese aporte se origina en la actividad portuaria, donde se genera y recibe la carga que luego es movilizada por transbordo, ferrocarril y transporte terrestre a través de la red vial del país.

Los puertos no son únicamente infraestructuras comerciales; constituyen un servicio público estratégico y un eje fundamental del comercio mundial, del cual dependen miles de empleos directos e indirectos, empresas nacionales e internacionales y la competitividad logística del país, lo que significa que la existencia de estos representa un beneficio para todos los panameños. Mantener la operatividad de estos importantes activos, asegura empleos, y el sustento de miles de familias.

Los puertos son el punto de partida de una cadena de valor que conecta terminales marítimas, ferrocarril, carreteras, zonas logísticas y servicios auxiliares. Por ello, las inversiones en infraestructura portuaria, ferroviaria y vial deben ser tratadas como infraestructura crítica, gestionada con seriedad, visión de largo plazo y fiscalización continua.

Seguridad jurídica como base de la competitividad

Para evitar episodios de incertidumbre, es esencial desarrollar instrumentos jurídicos suficientemente estructurados y/o resguardados, para evitar conflictos que afecten sectores estratégicos, la solidez de nuestro marco normativo y herramientas contractuales disminuirán el riesgo país y aportarán a mejorar la reputación de Panamá como destino confiable para la inversión.

El sector privado actúa bajo el principio de buena fe, confiando en que los contratos y concesiones otorgados por el Estado cumplen con todas las previsiones legales necesarias. En consecuencia, corresponde a las autoridades asegurar que dichas herramientas sean técnicamente sólidas, jurídicamente sostenibles y capaces de perdurar en el tiempo sin generar contingencias futuras.

La seguridad jurídica no es solo un principio legal: es un factor central de competitividad nacional.

Un mensaje claro al mundo

La comunidad marítima internacional observa no solo las decisiones que toman los países, sino cómo gestionan sus transiciones. Panamá debe proyectar un mensaje coherente: respeto al Estado de Derecho, continuidad operativa, reglas claras, planificación técnica y compromiso con la competitividad.

Proteger la confianza internacional no es un objetivo abstracto. Es una condición necesaria para que Panamá no pierda carga, no pierda empleo y siga siendo reconocida como un hub logístico confiable, eficiente y competitivo en el comercio regional y global.

En el contexto nacional actual en donde se podría dar un cambio de operador en una importante terminal portuaria, es indispensable que esto se lleve a cabo mediante una transición ordenada y gradual, que garantice la continuidad operativa del hub logístico panameño. La operación portuaria moderna involucra sistemas tecnológicos, procesos especializados, personal capacitado y una amplia red de usuarios y proveedores que deben adaptarse a nuevos esquemas de trabajo. Estos procesos de transferencia de conocimiento e integración operativa requieren plazos realistas y un plan estructurado, que en la práctica suelen extenderse por varios meses o más de un año, a fin de evitar disrupciones en la cadena logística.

Desde el conglomerado marítimo, logístico y portuario, existe plena disposición para colaborar técnicamente con las autoridades en la construcción de marcos contractuales modernos, fiscalizados y sostenibles, que fortalezcan al país en el largo plazo y eviten escenarios de incertidumbre futura.