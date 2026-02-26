Puertos de Balboa y Cristóbal reciben buques portacontenedores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, Arturo Siu, señaló que ante la transición en estos dos puertos, no se han presentado retrasos en los envíos de contenedores con productos panameños al exterior.

Luego de varios días de pruebas, instalación del nuevo sistema operativo y adiestramiento del personal, se ha reanudado la recepción de buques portacontenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal, tras la llegada de APM Terminals y Terminal Investment Ltd (TiL), que han asumido por los próximos 18 meses la gestión de las dos terminales, respectivamente.

A tres días de que Panama Ports Company (PPC) fuera desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, los cuales operó en concesión por casi 30 años, ambas terminales reportan los primeros movimientos activos de carga y el inicio de exportaciones.

Cristóbal retoma operaciones en el Atlántico

En el litoral Atlántico, la terminal de Cristóbal recibió su primer buque portacontenedores este jueves 26 de febrero tras la entrada en vigor del nuevo contrato temporal de operaciones.

Terminal Investment Ltd (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), había informado a sus clientes el cierre temporal de las garitas mientras se realizaban pruebas técnicas, la instalación del nuevo sistema operativo y ajustes logísticos.

Superada esa etapa inicial en Cristóbal, el arribo del primer buque marca el reinicio formal de las actividades marítimas bajo la nueva administración, tras la salida del anterior operador Panama Ports Company, filial de CK Hutchison.

Balboa avanza en su fase de estabilización

En el Pacífico, APM Terminals Panamá, división independiente de A.P. Moller-Maersk, informó que el proceso de estabilización del Puerto de Balboa avanza conforme al plan establecido.

Más del 90% del personal ha sido capacitado en el nuevo sistema operativo y el proceso de sustitución patronal alcanza el 75% de los colaboradores.

La terminal ha realizado pruebas con buques que superan los 300 movimientos de descarga de contenedores y mantiene la recepción regular de contenedores de exportación y vacíos desde el miércoles 25 de febrero.

Descarga de portacontenedores en el puerto de Balboa el miércoles 25 de febrero. Cortesía

Asimismo, iniciaron las pruebas ferroviarias previstas dentro del plan de transición, con el despacho de tres trenes al cierre de la jornada.

También se reanudó la entrega de carga rodante —vehículos a sus propietarios— y se mantiene conectada y bajo monitoreo constante la totalidad de los contenedores refrigerados con mercancía perecedera.

Exportadores reportan continuidad en los envíos

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), Arturo Siu, aseguró que la actividad exportadora no ha sido afectada por la transición.

“La exportación en este momento no ha sido afectada, los puertos están operando. Esta mañana nos comentaron que ya salió la primera exportación de perecederos, así que en ese sentido nosotros no hemos tenido pérdida en contenedores y la continuidad del puerto continúa y eso es lo más importante para nosotros”, afirmó.

Siu explicó que el Gobierno está solicitando el apoyo de la aduana para agilizar la salida de contenedores y aumentar los movimientos diarios.

Indicó que anteriormente se trabajaba en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pero actualmente se opera hasta 24 horas para dar fluidez a la carga y atender los atrasos acumulados.

Siu recordó que en 2025 se movilizaron cerca de 10 millones de TEU y estimó que este año no deberían registrarse afectaciones significativas. “Ya los puertos y en el caso de Balboa está operando a través de la transición, han pasado tres días y en este momento se están exportando contenedores. Para nosotros es muy buena noticia, como exportadores y obviamente para el Canal de Panamá, que siga operando con todos los contenedores que vienen con el roll-in y roll-out”, puntualizó.