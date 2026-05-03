Puertos panameños se reacomodan en medio de tensiones comerciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el primer trimestre del año, los puertos panameños movilizaron 2.35 millones de TEUs, lo que representó una reducción de apenas 0.6%.

Mientras en el mundo persiste la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y se mantienen las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, también se advierte un menor dinamismo en la economía global.

En este contexto, la actividad comercial en América Latina se ve impactada y, por ende, el flujo de importaciones y exportaciones también resiente estos efectos.

Aunque el Canal de Panamá ha visto un incremento en el paso de buques con combustible como petróleo, gas licuado de petróleo y gas natural, además de portacontenedores, graneleros y de carga rodante, los puertos panameños registran un ritmo levemente más bajo.

En el primer trimestre del año, los puertos nacionales movilizaron 2.35 millones de TEUs (unidad equivalente a contenedores de 20 pies), cifra que representa un leve descenso de 0.6% con respecto a los 2.38 millones de TEUs movilizados en el mismo período de 2025.

Enero comenzó con un aumento de 8.3% en la actividad portuaria, pero en febrero el movimiento de contenedores se frenó y cerró con una caída de 2.7%, que se acentuó aún más en marzo con un descenso de 7.2%.

La leve contracción de 0.6% en la actividad portuaria responde, en parte, a un reacomodo interno del sector; sin embargo, también refleja la cautela del mercado ante las tensiones globales y la evolución del entorno económico en América Latina.

Los contenedores concentran el grueso del comercio mundial: desde bienes de consumo y alimentos hasta maquinaria y componentes industriales, lo que los convierte en el principal termómetro de la actividad logística del país y la región.

La caída no fue mayor, porque los puertos también reflejan las decisiones de muchos comerciantes que prefieren movilizar cuando antes la mercancía, ante la incertidumbre de que el precio del combustible se complique o las rutas se congestionen y cueste más importar los productos.

El transbordo, que representa el 88.1% del total de la actividad portuaria panameña, también registró un descenso en el primer trimestre: cayó 1.5%, al pasar de 2.10 millones de TEUs entre enero y marzo de 2025 a 2.07 millones de TEUs en el mismo período de este año. Gran parte de la mercancía que se descarga en los puertos panameños vuelve a embarcarse hacia otros mercados mediante trasiego terrestre y marítimo.

El mayor descenso se registró en febrero, cuando solo se movilizaron 592,589 TEUs de transbordo, frente a los 632,590 reportados en febrero de 2025. En marzo, la actividad de transbordo también se redujo en 7.8% y totalizó 702,923 TEUs.

Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá revelan que el mayor descenso en la actividad portuaria se registró en el puerto de Balboa, con una caída de 18.2% en el primer trimestre, al pasar de 659,354 TEUs entre enero y marzo de 2025 a 539,670 en el mismo lapso de 2026.

El puerto de Cristóbal también reportó un descenso en los primeros tres meses del año, de 41%, al pasar de 304,529 TEUs a 179,728 TEUs.

Tradicionalmente, los primeros meses del año son de bajo volumen, pero este año el descenso se vio impactado por los cambios de administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que el 29 de enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Panama Ports Company, filial de CK Hutchison.

Puerto de Balboa. LP/Elysée Fernández

El fallo fue publicado en Gaceta Oficial el 23 de febrero pasado. Ese mismo día, el gobierno declaró la “ocupación” de los puertos y, acto seguido, otorgó la concesión temporal de Balboa a APMT Panama (filial de la danesa Maersk) y de Cristóbal a TIL Panamá (del gigante de capital italiano Mediterranean Shipping Company, MSC).

En febrero, la actividad portuaria de Balboa se redujo 20.8%, período en el que la terminal estaba en plena transición operativa, lo que conlleva reinstalar todo el sistema, capacitar personal y normalizar las operaciones. Ese mes se movilizaron 158,386 TEUs, frente a los 199,991 movilizados en el mismo mes de 2025. En marzo, el puerto movilizó 153,840 TEUs, una caída de 32.5% frente a 227,958 del mismo mes del año pasado.

En el caso del puerto de Cristóbal, donde también se realizaron cambios operativos, en febrero la caída fue de 40.3%, al pasar de 95,646 TEUs en febrero de 2025 a 57,148 en el mismo mes de este año. En marzo, el descenso fue de 56.1%, al pasar de 105,613 a 46,408 TEUs.

Movimiento de carga en el puerto de Cristóbal por parte de TIL. Tomada de X

Representantes del sector marítimo, como la Cámara Marítima de Panamá, y del Consejo Empresarial Logístico (COEL), coinciden en que, mientras dure el período de transición de las operaciones de estos puertos, la actividad tendería a normalizarse hacia este segundo trimestre. Por lo tanto, se espera que en las próximas actualizaciones de datos se pueda percibir un mejor desempeño.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico para el período 2025-2026. Itzali Pérez

“Los puertos de Balboa y Cristóbal manejan mucho trasiego, es decir, transbordo de mercancía que no tiene como destino final Panamá. Estos puertos estaban en marzo en capacidad de cumplir con su cuota usual al 80% pero hubo menos demanda de mercancía, en los primeros meses”, explicaba Ángel Sánchez, presidente de COEL a mediados de marzo cuando se estimaba que en alrededor de 8 semanas estos puertos estarían ya al 100%.

Por su parte, René Gómez, presidente de la Cámara Marítima, relató que en el primer trimestre como parte de la transición, estos puertos experimentaron cambios en los sistemas tecnológicos, reacomodo de las operaciones asumidas por los concesionarios nuevos, por lo que era de esperarse un leve impacto. “No vemos a una pérdida del movimiento de contenedores, sino un reacomodo. Panamá no ha perdido carga”.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP). LP/Alexander Arosemena

Por otro lado, la actividad portuaria en otras terminales, como SSA Marine MIT en Colón, reportó un aumento en el movimiento de contenedores de 29.4% en el primer trimestre, al pasar de 616,081 TEUs movilizados entre enero y marzo de 2025 a 796,927 TEUs en los primeros tres meses de 2026.

Colón Container Terminal (CCT) también registró cifras positivas, con 24.5% más de TEUs movilizados, para cerrar en 488,285 al término del primer trimestre, en contraste con los 392,272 reportados en igual período del año pasado.

El puerto de PSA Panama International Terminal, en el Atlántico, registró un leve descenso de 0.9% para cerrar el primer trimestre en 341,395 TEUs.

Vista aérea del puerto de contenedores de Balboa en primer plano y PSA en el fondo con un buque de la naviera MSC. LP / Alexander Arosemena

El reporte trimestral de la Cámara Marítima indica que las caídas en algunos puertos fueron compensadas por el incremento en otras terminales y califican la situación como un reacomodo y redistribución de la carga.

“Comparar el primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025 es asomarse a un sistema en plena reinvención. La diferencia neta entre ambos trimestres es de apenas -14,876 TEUs (-0.6%), una variación estadísticamente marginal que esconde una redistribución interna de proporciones históricas”, indica la Cámara Marítima.

Refiere que el puerto de SSA Marine MIT ganó 180,846 TEUs respecto al año anterior. CCT suma 96,013 TEUs adicionales. “Estas dos terminales del Atlántico más que compensan los ajustes en Balboa y Cristóbal, vinculados a la transición operacional que viven tras el proceso de cambio de administración”, indicó el gremio marítimo.

“El Sistema Portuario Nacional no pierde carga, la redistribuye”, sostiene la Cámara Marítima.

Por otra parte, el puerto de Bocas Fruit por el que se mueve gran parte de los contenedores de bananas, continúa sin recuperar su actividad. El volumen de TEUs retrocedió 85.9% al pasar de 51,258 TEUs en el primer trimestre de 2025 a 7,230 TEUs en el mismo período de este año.