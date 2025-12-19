Puertos panameños superan los 9 millones de TEU movilizados hasta noviembre de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre enero y noviembre de 2025, el sistema portuario panameño movilizó más de 9.06 millones de TEUs (medida de contenedores de 20 pies cada uno).

Esta cifra representó un incremento de 3.3% frente al mismo período de 2024, cuando se registraron más de 8.76 millones de TEUs, según las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre el movimiento en el Sistema Portuario Nacional.

Se vislumbra que este año los puertos superarán la cifra de los 9.56 millones de TEUs movilizados durante el 2024.

Parte del impulso este año se debe a la dinámica del comercio mundial y regional con mayor actividad de trasbordo de mercancía, anticipio de importaciones y exportaciones debido a las tensiones geopolíticas por los aranceles y otros factores como falta de capacidad en algunos puertos de la región.

Las cifras de la AMP detallan que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el trasbordo, que alcanzó los 8.08 millones de TEUs, con un aumento interanual de 3.5%, consolidando su peso como la principal operación del sistema portuario nacional.

En tanto, la carga local sumó 927,528 TEUs, con un crecimiento de 2.7%, mientras que el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón totalizó 54,014 TEUs, reflejando una contracción de 1.6% en comparación con enero–noviembre de 2024.

Por puertos, Panama Ports Company – Balboa movilizó más de 2.45 millones de TEUs entre enero y noviembre de 2025, cifra que representó un aumento de 2.4% frente a los 2.39 millones de TEUs del mismo período de 2024. La terminal mantuvo una operación estable, con variaciones mensuales moderadas, consolidando su rol dentro del sistema portuario panameño como un actor clave tanto en trasbordo como en carga de conexión regional.

SSA Marine MIT registró un movimiento acumulado movilizó más de 2.59 millones de TEUS entre enero y noviembre de 2025, lo que representó un crecimiento de 3.3% frente a los 2.50 millones de TEUs registrados en el mismo período de 2024. Esta terminal se mantuvo como el principal puerto del país en volumen total, con un desempeño sostenido a lo largo del año y un repunte significativo en el último trimestre, especialmente en octubre y noviembre, en línea con la recuperación del tráfico regional y de trasbordo.

Colon Container Terminal (CCT) movilizó sobre los 1.58 millones de TEUs entre enero y noviembre de 2025, lo que significó un incremento de 9.1% frente a los 1.45 millones de TEUs registrados en igual período de 2024. El crecimiento acumulado fue consistente durante la mayor parte del año, con alzas destacadas en el segundo semestre, lo que permitió a la terminal superar el promedio de crecimiento del sistema portuario nacional.

En el Caribe, Panama Ports Company – Cristóbal alcanzó un movimiento que superó los 1.12 millones de TEUs entre enero y noviembre de 2025, reflejando un crecimiento de 9.8% frente a los 1.02 millones de TEUs del mismo período de 2024. El desempeño estuvo marcado por fuertes incrementos interanuales en varios meses, particularmente en marzo, julio y septiembre, consolidando a Cristóbal como uno de los puertos con mayor dinamismo en 2025.

PSA Panama International Terminal movilizó más de un millón 240 mil TEUs entre enero y noviembre de 2025, lo que representó una leve disminución de 0.6% frente al mismo período del año pasado de un millón 247 mil TEUs del mismo período de 2024. Aunque la terminal mostró meses con crecimiento puntual, el acumulado reflejó una ligera desaceleración, en un contexto de ajustes operativos y cambios en los flujos de carga regionales..

Bocas Fruit Company movilizó 73,690 TEU entre enero y noviembre de 2025, lo que significó una caída de 49.2% frente a los 145,106 TEU registrados en el mismo período de 2024. El desplome del volumen estuvo directamente vinculado a la paralización de las exportaciones de banano de Chiquita Brands Panamá, tras el cierre forzado de operaciones entre mayo y julio por las protestas. Aunque las labores se reactivaron entre septiembre y octubre, el puerto aún no ha retomado exportaciones y se espera que los envíos se normalicen durante el primer trimestre de 2026.