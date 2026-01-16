Puertos panameños superaron los 9.9 millones de TEUs en 2025 pese a la volatilidad del comercio mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Portuario Nacional registró un crecimiento de 3.6% en el movimiento de contenedores medidos en TEUs durante el año pasado, mientras que el trasbordo representó 89.22% de la carga transportada, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá.

Pese a la incertidumbre en el comercio mundial, la aplicación de nuevos aranceles, así como la volatilidad de las importaciones y exportaciones en la región, los puertos panameños cerraron 2025 con un récord histórico en el movimiento de contenedores.

De acuerdo con cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Sistema Portuario Nacional (SPN) movilizó en total más de 9.91 millones TEUs (medida relativa a contenedores de 20 pies cada uno) durante todo el año 2025, lo que representó un crecimiento de 3.6% frente a 2024, cuando se contabilizaron más de 9.56 millones de TEUs.

Aunque el ritmo de expansión fue menor al registrado el año previo, cuando el crecimiento superó el 15%, el volumen alcanzado en 2025 marca el nivel más alto del que se tenga registro.

El principal motor del sistema volvió a ser el trasbordo, que totalizó los 8.84 millones de TEUs, equivalente al 89.22% del movimiento total.

El trasbordo, una de las principales actividades portuarias de Panamá como hub de redistribución de carga regional, registró en 2025 un crecimiento de 3.8%, al movilizar 8.84 millones de TEUs, frente a los 8.52 millones de TEUs transportados desde el sistema portuario panameño en 2024.

En tanto, la carga local (importación y exportación) sumó un poco más de un millón de de TEUs (2.3% de crecimiento anual) mientras que la actividad vinculada a las zonas libres alcanzó los 59,668 TEUs.

Movimiento por puertos

Por terminales, SSA Marine MIT lideró el movimiento en 2025 con más de 2.86 millones de TEUs, lo que representó un aumento interanual de de 5.5% en contraste con los 2.71 millones TEUs registrados en 2024.

Le siguió en cantidad de contenedores movilizados, el puerto de Panama Ports Company (Balboa) con 2.67 millones de TEUs, cifra que significó un aumento de 1.8% en comparación con el año 2024 cuando el movimiento de contenedores totalizó los 2.62 millones.

En el Caribe, el puerto de Panama Ports Company (Cristóbal) movilizó 1.21 millones de TEUs, lo que significó un incremento de 9.4% interanual al compararse con el año 2024.

En el caso del puerto de PSA Panama International Terminal (en el Pacífico) registró más de 1.35 millones de TEUs, lo que representó un descenso de 2.1% en contraste con los 1.38 millones transportados en 2024.

Por su parte, Colón Container Terminal alcanzó los 1.73 millones de TEUs, cifra que representó un aumento de 10.2% al compararse con los 1.57 millones de TEUs de 2024.

En el caso de Bocas Fruit Co., en Almirante, reflejó una marcada contracción. En 2025, este puerto movilizó solamente 75,419 TEUs, una caída de 53.1% frente a 2024 cuando se reportaron 160,952 contenedores. Este desempeño estuvo directamente relacionado con la paralización forzada de la exportación de banano desde finales de mayo, tras protestas sindicales que obligaron a Chiquita Panamá a suspender operaciones. Aunque la empresa retomó actividades en octubre, al cierre del año aún no se habían reanudado las exportaciones, lo que impactó el volumen anual de este puerto.

Análisis del sector

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) destacó que, si bien el crecimiento interanual fue más moderado, 2025 constituye un año récord para el sistema portuario, resultado del trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades.

No obstante, el gremio que presidente René Gómez, advirtió que la desaceleración en la tasa de crecimiento evidencia la necesidad de fortalecer la competitividad portuaria, mediante mayor capacidad física, modernización de infraestructura, eficiencia operativa y digitalización de procesos.

Según la CMP, mantener a Panamá como un nodo logístico de referencia dependerá de superar limitaciones estructurales y reducir trámites y burocracia, en un entorno global cada vez más volátil y expuesto a factores geopolíticos que pueden alterar rutas y flujos comerciales.

René Gómez, presidente del gremio marítimo, destacó que el desempeño alcanzado en 2025 refleja una expansión sostenida del sistema portuario. Recordó que en 2019 el movimiento total fue de 7.34 millones de TEUs, por lo que el crecimiento acumulado en los últimos siete años alcanza 34.96%, según cifras del sector.

El gremio advirtió que la evolución del sector portuario panameño seguirá condicionada por un entorno global de alta volatilidad, así como por factores geopolíticos que pueden modificar de forma repentina las rutas marítimas, los volúmenes de carga y los costos logísticos.

Desde una perspectiva técnica y prudente, Gómez señaló que será difícil sostener tasas de crecimiento elevadas de manera constante si no se refuerzan pilares clave como una mayor eficiencia operativa, la digitalización y modernización de los procesos, la reducción de la burocracia, así como una mayor capacidad y disponibilidad de espacio físico para acompañar la demanda.

De lo contrario, advirtió el gremio, el crecimiento del sistema portuario tenderá a desacelerarse, no por la ausencia de oportunidades, sino por limitaciones estructurales que podrían restringir el potencial del sector.