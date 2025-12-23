Pulso por los puertos de CK Hutchison: ni China ni BlackRock ceden en la negociación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El acuerdo para la venta de 43 puertos de CK Hutchison en 23 países, incluidas las dos terminales en Panamá —Balboa y Cristóbal, ubicadas en las cercanías del Canal—, continúa enfrentando serios riesgos luego de que la naviera estatal china Cosco exigiera una participación mayoritaria en la transacción, según informó el Financial Times.

La operación, mediante la cual el conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, busca vender su red portuaria a un consorcio liderado por BlackRock y una filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), tiende a estancarse ante las crecientes dificultades para conciliar las exigencias del Gobierno de China.

Financial Times cita a fuentes familiarizadas con la negociación que señalan que BlackRock y MSC estarían considerando retirarse de las conversaciones si Cosco insiste en controlar la mayoría del consorcio.

Inicialmente, las partes exploraron la posibilidad de que la empresa china obtuviera una participación de entre 20% y 30%, excluyendo los puertos ubicados en Panamá.

La transacción, anunciada en marzo, fue bien recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de eliminar cualquier influencia china en el Canal de Panamá.

Aunque la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal no guarda relación con la administración de la vía interoceánica, la permanencia de una empresa asiática en estos activos sigue generando incomodidad en Washington.

En paralelo, las autoridades chinas han presionado para que la operación sea sometida a un proceso de revisión regulatoria en China, a pesar de que la transacción no incluye activos en el territorio continental chino.

Según el Financial Times, Cosco fue invitada a integrarse al consorcio durante el verano como una fórmula para facilitar la aprobación regulatoria. No obstante, su posterior exigencia de una participación mayoritaria ha complicado aún más las negociaciones. Las fuentes señalan que no está claro si esta postura responde a una estrategia de negociación o a una directriz directa de Pekín.

Las conversaciones continúan, aunque las fuentes advierten que el éxito del acuerdo dependerá en gran medida de una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y China en los próximos años.

Bajo los términos originales del acuerdo, BlackRock tendría una participación controladora en los puertos ubicados a ambos extremos del Canal de Panamá, mientras que MSC se convertiría en el accionista mayoritario del resto de los 41 puertos no chinos de CK Hutchison, que incluyen terminales en Asia, Europa y Oriente Medio.

Hasta el momento, BlackRock ha declinado hacer comentarios, mientras que CK Hutchison, Cosco, MSC y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no han respondido a las solicitudes de información, según el Financial Times.