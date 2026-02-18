Panamá, 18 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Puntualidad y segundo idioma lideran las habilidades más buscadas en Panamá, según estudio

    Responsabilidad e idiomas: las competencias clave para conseguir empleo. Foto/Pixabay

    En un mercado laboral en constante evolución, la puntualidad y el dominio de una segunda lengua se han posicionado como los pilares fundamentales para los buscadores de empleo en Panamá.

    Según un reciente estudio Habilidades más buscadas, elaborado por el portal de empleo Konzerta, el 57% de los especialistas en Recursos Humanos identifica la responsabilidad y la puntualidad como las competencias sociales más demandadas y, a su vez, las más difíciles de encontrar en los candidatos.

    En el ámbito de las habilidades duras o conocimientos técnicos, la tendencia es clara: el 73% de los reclutadores considera que la capacidad de hablar un segundo idioma es el requisito más solicitado. A este le siguen el manejo de softwares o programas informáticos (57%) y el uso de nuevas tecnologías (33%) e Inteligencia Artificial (30%).

    El desafío de las ‘habilidades blandas’

    El informe destaca que, aunque los conocimientos técnicos son vitales, el 57% de los expertos prioriza las habilidades blandas sobre las duras. Además de la responsabilidad, el podio de competencias sociales más buscadas lo completan el trabajo en equipo (50%) y la comunicación (47%).

    La investigación contó con la participación de 509 especialistas en Recursos Humanos de toda la región, incluyendo a Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, con el fin de explorar la relevancia de las competencias en el mercado laboral actual.

    Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, afirma que existe una “escasez significativa” de estas competencias en el mercado. “Las empresas reconocen la importancia de establecer programas de capacitación y talleres de desarrollo personal; sin embargo, aún existe un reto en cerrar estas brechas”, explica.

    Diferencias generacionales y éxito laboral

    El estudio también arroja datos de interés sobre la percepción del talento según su edad:

    + De 31 a 40 años: Son percibidos por el 47% de los especialistas como los profesionales con las habilidades blandas más desarrolladas.

    + De 41 a 50 años: Este grupo destaca para el 43% de los expertos por su sólido manejo de conocimientos técnicos o hard skills.

    Para lograr el éxito, el 56% de los especialistas afirma que lo ideal es alcanzar un equilibrio entre ambos tipos de competencias, lo que permite mayor eficiencia operativa, colaboración y adaptabilidad en entornos cambiantes.

    Respuesta de las empresas

    Ante la falta de ciertas aptitudes, el 67% de las organizaciones en Panamá implementa estrategias de desarrollo.

    Para fortalecer las habilidades blandas, el 57% de las empresas realiza talleres de desarrollo personal. En cuanto a las habilidades técnicas, el 70% apuesta por programas de capacitación y el 47% por la rotación de tareas y proyectos.

    Por último, los expertos envían un mensaje claro a los postulantes: el 80% de los reclutadores recomienda integrar las habilidades blandas explícitamente en el CV como un factor diferenciador clave para destacar en los procesos de selección.

