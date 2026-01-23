Qué esperar del Foro Económico de la CAF en Panamá: agenda, temas y protagonistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La agenda estará enfocada en la estabilidad macroeconómica, la transformación digital y la sostenibilidad ambiental como ejes para el progreso regional.

Panamá concentrará, durante dos días, las miradas del debate económico regional.

La ciudad será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, un espacio que reunirá a líderes políticos, representantes del multilateralismo y voces de la academia para poner sobre la mesa diagnósticos y posibles salidas a los desafíos de crecimiento, estabilidad y desarrollo sostenible que enfrenta la región.

Con los reflectores puestos tanto en el país anfitrión como en los mensajes de sus invitados, el foro se realizará los días 28 y 29 de enero de 2026 y buscará ofrecer una lectura amplia del momento económico latinoamericano, en un escenario global marcado por la fragmentación. La agenda pondrá el foco en los equilibrios necesarios para sostener la credibilidad fiscal y recuperar márgenes de crecimiento dinámico y sostenible de cara a la próxima década.

Entre los temas más sensibles que estarán sobre la mesa figura el comercio, en un momento en que el sistema multilateral atraviesa una de sus mayores tensiones.

El avance del proteccionismo, las disputas geopolíticas y la búsqueda de mayor autonomía estratégica por parte de las grandes potencias están obligando a los países de América Latina y el Caribe a repensar su inserción en el comercio global.

¿A quién escuchar?

La apertura estará a cargo de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Entre los jefes de estado y mandatarios que participarán en las intervenciones principales se encuentran José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Gustavo Petro (Colombia) y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

La Prensa es medio aliado en el foro de la CAF. Se contará con transmisión en directo, entrevistas exclusivas con invitados especiales y cobertura de las intervenciones del evento a través de Prensa.com, el canal YouTube y redes sociales.

La perspectiva académica y tecnológica estará representada por figuras de renombre mundial.

Se destacan las ponencias de los premios Nobel de Economía James Robinson (2024) y Philippe Aghion (2025).

El economista Philippe Aghion fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025. / Getty Images

Asimismo, el físico teórico y futurista Michio Kaku ofrecerá una conferencia magistral sobre cómo la inteligencia artificial y la economía digital están redefiniendo la competitividad global.

¿Qué esperar?

Se esperan debates profundos sobre los desafíos estructurales y las oportunidades emergentes para la región:

• Estabilidad y crecimiento: Se analizarán marcos fiscales, la gestión de la deuda y la productividad como motores para fortalecer la competitividad en el mediano plazo.

• Transformación digital: Se explorará el impacto de la Iinteligencia Artificial en el empleo y las habilidades críticas necesarias para que América Latina no quede rezagada en la revolución tecnológica.

El logotipo AI (Inteligencia Artificial) se exhibe en el stand de una Feria de Hannover ( Alemania). EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

• Clima y biodiversidad: Un eje fundamental será cómo convertir la riqueza natural de la región en soluciones para el clima, abordando la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de minerales críticos como el cobre.

• Comercio: Se discutirán nuevas reglas comerciales frente al proteccionismo global y la construcción de agendas compartidas con socios en Europa, Asia y el Medio Oriente para movilizar capital hacia infraestructura y servicios.

• Desarrollo social e inclusión: Paneles específicos tratarán la igualdad de género en los ecosistemas financieros y el papel de la vivienda social como motor de desarrollo integral y generación de empleo.

Se esperan discusiones que van desde la economía azul hasta la seguridad hídrica y la diplomacia de resultados.

En 2025, el foro atrajo a Panamá a más de 2,000 asistentes y generó más de 350,000 visualizaciones vía streaming. Se realizaron más de 300 reuniones de networking y se contabilizó la presencia de 150 líderes globales de 15 países en más de 50 sesiones especializadas.