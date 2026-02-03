Qué exige el Canal de Panamá para licitar los puertos de Corozal y Telfers

Exclusivo Suscriptores

ANÁLISIS.

La vía interoceánica establece reglas de acceso abierto y neutralidad para la licitación de las terminales, y excluye a las firmas que participaron en la elaboración del pliego de condiciones.

El Canal de Panamá prepara la etapa final de la licitación de los puertos de Corozal y Telfers, un proceso que apuesta por terminales de uso común, sin exclusividades, y con requisitos técnicos y financieros exigentes y bien precisos.

La construcción de estas terminales permitirá movilizar más contenedores en la región, en un momento en que la industria local había advertido sobre colapsos temporales en los puertos existentes, mientras los países vecinos se preparaban para absorber parte del creciente flujo comercial que Panamá estaba destinada a no poder atender.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó el pasado 30 de enero el pliego de condiciones, disponible en el sitio web oficial del Canal de Panamá (https://concesiones.delcanal.com), en el que se establecen los requisitos y la documentación que deberán presentar las empresas interesadas en participar en los procesos de licitación.

La noticia se difundió rápidamente en el mundo logístico: en primer lugar, porque representa un paso histórico el ingreso del Canal al ámbito portuario. Pero también porque el país está pendiente de las condiciones bajo las cuales se pacte esta concesión, tras años de cuestionamientos sobre la conveniencia de los términos de otros contratos ajenos a la ACP, como el de Panama Ports Company (PPC).

La licitación de las terminales de contenedores del Canal de Panamá define un esquema de gestión basado en la no exclusividad y el acceso abierto para todas las líneas navieras por igual, lo cual representa la esencia de un modelo de “uso común” frente a terminales que podrían ser controladas exclusivamente por una sola naviera o grupo.

Aunque el proceso aún se encuentra en la fase de precalificación, ya se conocen varios factores clave que la ACP evaluará para la adjudicación final de las concesiones. Este diario revisó más de 60 páginas del pliego de condiciones, incluyendo la información base y los anexos, para detallar los aspectos más relevantes del proceso.

Características

En el caso de Telfers, en el Atlántico, el proyecto incorpora una ventaja logística clave: su conectividad directa con el ferrocarril de contenedores de doble estiba operado por Panama Canal Railway Company, así como con la principal autopista transístmica.

Los concesionarios de las terminales de Corozal y Telfers asumirán la responsabilidad completa de su diseño, construcción, operación y mantenimiento, gestionando comercialmente las instalaciones para convertirlas en centros de transbordo regionales competitivos y accesibles para todas las rutas interesadas.

En tanto, la cercanía de la terminal de puertos de Corozal permitirá una integración inmediata entre el transporte marítimo y terrestre, reduciendo tiempos y costos operativos.

Al estar ubicada en el punto donde convergen las rutas América Este-Oeste y Norte-Sur, ofrece una conectividad ideal para el comercio internacional. Su rol principal será servir como una instalación de transbordo para distribuir carga en toda la región.

Pero no solo manejará carga llena, sino que también prestará servicios para el reposicionamiento de contenedores vacíos.

Desde el punto de vista técnico, los pliegos de precalificación exigen que ambas terminales cuenten con muelles capaces de atender simultáneamente varios buques Neopanamax.

Los proponentes deberán detallar las características de sus grúas pórtico de muelle, incluyendo cantidad, alcance horizontal y altura, como parte de la evaluación técnica.

Durante la fase de interacción y diálogo con las empresas precalificadas, la ACP permitirá un nivel ampliado de debida diligencia.

Los interesados podrán realizar investigaciones geotécnicas y pruebas de sedimentación en campo, bajo su propio costo y previa autorización, con el fin de reducir riesgos técnicos antes de la presentación de ofertas finales.

En materia financiera, la ACP estableció indicadores más estrictos que los habituales en procesos de concesión.

Además de los ingresos mínimos requeridos, los proponentes deberán cumplir con un ratio de deuda neta sobre patrimonio igual o menor a 2.0.

Aquellas empresas que no cuenten con calificación crediticia de grado de inversión deberán acreditar un indicador de solvencia diseñado para medir el riesgo de quiebra y la estabilidad financiera a largo plazo.

Exclusión por conflicto de interés

El proceso también contempla exclusiones explícitas por conflicto de interés.

La ACP inhabilitó a varias firmas consultoras y legales que participaron previamente en estudios de factibilidad, diseños conceptuales o asesorías para el proyecto, entre ellas: The Boston Consulting Group Perú, Holman Fenwick Willian LLP, Vickerman & Associates, Environmental Resources Management (ERM) y Tecnilab S.A.

La medida busca evitar ventajas derivadas del acceso a información privilegiada y garantizar la transparencia del proceso.

¿Adjudicación independiente?

Aunque la licitación se desarrolla de forma conjunta, la ACP aclaró que se trata de concesiones separadas.

Un mismo proponente puede precalificar para ambas terminales, pero la adjudicación final podría recaer en operadores distintos para cada costa, si así lo considera necesario la administración para proteger los intereses estratégicos del Canal.

El cronograma oficial prevé que, tras la fase de precalificación y el diálogo con los interesados, los pliegos finales de licitación se definan hacia agosto, con una adjudicación estimada para principios de 2027.

Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, da detalles sobre el proyecto de la entidad. LP/Archivo

Así lo explicó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, al detallar que el primer paso del proceso ha sido salir al mercado para identificar a los operadores portuarios formalmente interesados en participar en la licitación.

Las terminales de Corozal y Telfers están diseñadas para absorber entre 5 millones y 6 millones de contenedores adicionales por año, en un contexto en el que cerca de 11 millones de contenedores cruzan anualmente el Canal sin utilizar puertos panameños.