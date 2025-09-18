¿Qué ha pasado con la venta de los puertos de Balboa y Cristóbal a BlackRock?

Exclusivo Suscriptores

Nota de Prensa

La posible venta de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, sigue en suspenso. Lo que comenzó en marzo de 2025 como una negociación exclusiva con BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL, filial de MSC) por los 43 activos portuarios del grupo en el mundo —incluyendo las terminales panameñas— hoy enfrenta un complejo panorama de tensiones geopolíticas, litigios judiciales y retrasos corporativos.

Cronología de la operación

Marzo 2025 : CK Hutchison anuncia conversaciones exclusivas con BlackRock y TIL para vender 43 puertos, entre ellos Balboa y Cristóbal, cerca del Canal de Panamá, por unos $23,000 millones .

Julio 2025 : Finaliza el periodo de exclusividad sin acuerdo, en medio de la guerra comercial y estratégica entre Estados Unidos y China .

31 de julio de 2025 : La Contraloría General de la República de Panamá, presenta dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Ck Hutchison, que opera en el país los puertos de Balboa y Cristóbal, alegando que es un convenio “leonino” que no beneficia al país.

2 de agosto de 2025 : La Corte Suprema de Justicia admite las demandas , abriendo un frente judicial que podría llevar a la nulidad del contrato.

15 de agosto de 2025: Víctor Li, presidente de CK Hutchison, confirma que la venta de los activos portuarios de este conglomerado con sede en Hong Kong, se retrasará hasta 2026 debido a la “elevada incertidumbre geopolítica”.

Geopolítica y presión internacional

El gobierno chino ha presionado para que en la operación se incluya a un socio de ese país, lo que daría entrada a Cosco Shipping, mientras que la naviera francesa CMA CGM también ha mostrado interés en las concesiones panameñas.

Entretanto, el gobierno de Donald Trump ha aprovechado el debate para reiterar sus advertencias sobre la “intromisión de China en el Canal de Panamá”. Situación que ha sido negada reiteradamente por el gobierno de Panamá, quien ha afirmado la soberanía sobre el Canal que administra desde hace más de 25 años, además de la neutralidad de la ruta.

Declaraciones del Canal de Panamá

Esta semana, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, advirtió que una eventual venta del puerto de Balboa puede incidir en el desarrollo del proyecto del puerto de Corozal, situado en la ribera del Pacífico.

“Definitivamente, el lanzamiento de lo que haga el Canal de Panamá afecta lo que está pasando con Balboa y Cristóbal. Y lo que se decida en Balboa y Cristóbal afecta a lo que nosotros aspiracionalmente podemos hacer. Este es un tema país”, afirmó.

Vásquez señaló que, a diferencia del gasoducto cuyo cronograma de licitación ya está en marcha para 2027, el proyecto de Corozal aún no tiene hoja de ruta definida. No obstante, adelantó que la ACP planea un acercamiento de mercado en octubre, coincidiendo con la reunión internacional de terminales portuarios en Panamá.

En la primera licitación del puerto de Corozal, pese al interés inicial de cuatro proponentes, ninguno presentó oferta y el acto fue declarado desierto. Ahora, la ACP busca relanzar la iniciativa, ajustando la experiencia pasada para captar mayor valor estratégico.

El frente judicial en Panamá

Mientras avanza la negociación global, en Panamá sigue abierto el proceso contra el contrato de PPC. Si la CSJ declara su nulidad, analistas legales y expertos en temas logísticos y portuarios, advierten que el Gobierno deberá garantizar la continuidad de las operaciones en Balboa y Cristóbal, lo que podría implicar lanzar una licitación pública e internacional, incluso con una administración transitoria de 12 a 18 meses a cargo de concesionarios calificados.

Incertidumbre prolongada

El propio Frank Sixt, director financiero de CK Hutchison, reconoció que la operación con BlackRock “tarda mucho más de lo esperado” y que, por su tamaño y complejidad, “el cierre en cualquier caso no ocurriría este año”.

Mientras tanto, el mercado logístico internacional, el sector marítimo panameño y el propio Canal de Panamá esperan definiciones sobre un proceso que se ha convertido en un tablero de ajedrez geopolítico y que marcará el futuro de la ruta portuaria y marítima del país.

En medio de esa incertidumbre, la capacidad portuaria en Panamá ya está al límite. Representantes de la industria marítima han advertido sobre la urgencia de construir nuevas infraestructuras y terminales que permitan captar la creciente carga de transbordo en la región, evitando que el país pierda competitividad frente a otros puertos que sí están ampliando sus operaciones. Un retraso en los puertos de Corozal y en isla Telfers puede ser negativo para el crecimiento logístico panameño, han alertado voceros de la Cámara Marítima de Panamá, navieras como Maersk y otros jugadores de la industria portuaria como la Asociación Marítima de Panamá (MAPA).