Qué pasa con los vuelos comerciales a Venezuela: aerolíneas que operan entre Caracas y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La conectividad aérea en Venezuela sigue siendo escasa. Las aerolíneas internacionales mantienen los vuelos suspendidos temporalmente, algunas hasta finales de diciembre, otras hasta mediados de enero y, en el caso de Copa Airlines, hasta el 18 de diciembre.

Los vuelos entre Caracas y la ciudad de Panamá se limitan a las aerolíneas venezolanas que han decidido reforzar sus operaciones para atender la alta demanda de pasajeros varados.

Las aerolíneas La Venezolana, junto con Estelar, operan tres vuelos a la semana a la ciudad de Panamá desde Caracas, los martes, viernes y domingos.

Además, desde este lunes 15 de diciembre, la aerolínea venezolana Turpial Airlines operará dos frecuencias, los lunes y miércoles, entre Valencia, en el estado Carabobo, y la ciudad de Panamá.

Fotografía del 3 de diciembre de 2025 que muestra aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En el caso de Rutaca, comenzará los vuelos a Panamá a partir del 20 de diciembre, entre la ciudad de Panamá y Barquisimeto, los martes y sábados.

Las otras opciones internacionales que tienen los venezolanos con aerolíneas de ese país son hacia Bogotá, con Avior, un vuelo diario, al igual que Laser, que activó una frecuencia diaria desde el pasado jueves 11 de diciembre, y Rutaca, que vuela entre la capital colombiana y Caracas los lunes, miércoles y viernes.

Desde Valencia, en el estado Carabobo, hay vuelos con Turpial Airlines a Bogotá los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, y a Medellín los sábados.

La aerolínea Rutaca también tiene activa la operación de dos vuelos por semana hacia La Habana, Cuba.

Hacia Curazao y la ciudad de México vuela Laser los martes, miércoles, viernes y domingos; Avior todos los días menos el sábado; y Conviasa tiene vuelos los lunes y viernes a Cancún y a Santa Lucía los martes.

Laser y Avior también operan vuelos con aliados comerciales a Miami.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, opera con una oferta limitada de viajes. EFE/Miguel Gutiérrez

Para conectar con Iberia, los pasajeros venezolanos que tienen boletos deben ir a Bogotá o Panamá, debido a la suspensión de vuelos directos desde y hacia Madrid desde Caracas, al igual que en el caso de Air Europa.

Turkish Airlines mantiene los vuelos suspendidos a Venezuela y, a cambio, ofrece opciones de vuelos en escala a Panamá, Bogotá y La Habana, desde donde se puede conectar con otras aerolíneas hacia Caracas.

Plus Ultra opera con Laser una ruta a través de Cartagena para conectar con Madrid, ida y vuelta. Estelar opera con Conviasa algunos vuelos a Barbados para posteriormente conectar a los pasajeros con Iberojet hacia Madrid.

Latam, Avianca, Wingo, Copa Airlines, Satena, Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP, Caribbean, GOL y Turkish. Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela

Copa Airlines incrementó las opciones de vuelos entre la ciudad de Panamá y Cúcuta, con dos frecuencias diarias ida y vuelta, una ruta que permite que los pasajeros venezolanos puedan ingresar por vía terrestre a Venezuela por la frontera con Colombia, hacia San Antonio del Táchira.

Desde el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro, en San Antonio, estado Táchira, el aumento de la demanda de pasajeros llevó a elevar el número de frecuencias semanales de 26 a 35: cuatro fijadas por Estelar hasta el 18 de enero y cinco especiales por Rutaca del 8 al 14 de diciembre, según reportó el periodista Jonathan Maldonado, del diario La Nación. Con esos vuelos, se estima que el movimiento de pasajeros pase de 3,000 antes de esta crisis a más de 7,000 semanales.

Esta situació también ha impactado el costo de los pasajes en vuelos domésticos en Venezuela.

“Antes del 24 de noviembre, fecha en la que empezó a verse una mayor presencia de usuarios en las instalaciones del aeropuerto de San Antonio, los boletos oscilaban entre 95 y 125 dólares. En la actualidad, se consiguen desde 150 hasta 225 dólares. En el aeropuerto de Santo Domingo, por ejemplo, un boleto hacia Caracas está en 109 dólares por la aerolínea Rutaca, mientras que en el aeropuerto de frontera está en 224 dólares para el domingo 14 de diciembre”, describió Maldonado en redes sociales.