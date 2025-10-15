Qué opinan los hoteleros sobre la propuesta de elevar el descuento a los jubilados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos tres proyectos de ley reposan en la Asamblea Nacional que buscan elevar el beneficio otorgado a los jubilados para recibir descuentos en distintos comercios y servicios, que abarcan desde hoteles, restaurantes, internet, electricidad, trámites, consultas y exámenes médicos, entre otros.

Los proyectos legales son los números 225, el 226 y el 227, que buscan modificar la Ley 6 del 16 de junio de 1987, la cual establece beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El proyecto 227, presentado por el diputado independiente Lenín Alberto Ulate Rodríguez, amplía el alcance de los descuentos existentes, incluyendo la obligación de que los establecimientos publiquen visiblemente los precios y beneficios, y establece sanciones más severas (multas de hasta $5,000) para quienes no los apliquen.

Además, propone descuentos del 15% en consultas y exámenes médicos, como radiografías, tomografías, placas y resonancias magnéticas. También plantea descuentos en matrículas para educación, y para el servicio de Panapass, un 30% de descuento.

Los proyectos 225 y 226 −presentados por Jorge Alberto González, de la coalición Vamos, y Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, respectivamente− plantean ampliar los beneficios de la Ley 6 a servicios de electricidad, ropa y calzado, internet, telefonía, trámites y transporte, sin establecer mecanismos de compensación fiscal para los comercios.

En el caso de los hoteles, una de las propuestas implica más descuentos acumulados (por ejemplo, hospedaje más restaurantes dentro del mismo establecimiento), sin deducción de impuestos que les permita recuperar esas pérdidas.

Ante estas propuestas, específicamente las relacionadas con el sector de hoteles y restaurantes, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) advirtió que las medidas, aunque bien intencionadas, podrían generar efectos contrarios, afectando la sostenibilidad y el empleo en esta industria.

Apatel recordó en un comunicado que la ley vigente contempla actualmente descuentos de un 50% de lunes a jueves y un 30% de viernes a domingo en el pago de habitaciones, y aclaró que ese beneficio no es deducible del impuesto sobre la renta, afectando las finanzas de los hoteles.

Además, precisó que los restaurantes de los hoteles aplican otro descuento del 25% a los jubilados y pensionados.

“Introducir nuevos descuentos o ampliar los existentes, sin un análisis técnico ni un estudio de impacto económico, desconoce la realidad que enfrenta el sector y coloca en riesgo la sostenibilidad de los negocios, en especial de los pequeños hoteles del interior del país”, señaló Apatel.

En tal sentido, Apatel solicitó que las propuestas legales sean revisadas y ajustadas antes de su aprobación definitiva, incorporando criterios económicos y sociales que garanticen su viabilidad.

El diputado independiente Lenín Alberto Ulate Rodríguez indicó que se creó una subcomisión dentro de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para evaluar estas propuestas legales, y se espera que de los tres proyectos surja un único documento con las recomendaciones para su debate.