¿Qué pasa con los vuelos comerciales en Venezuela, tras el bombardeo?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La conectividad aérea sigue limitada, solo operan las aerolíneas venezolanas que reanudaron los vuelos internacionales y domésiticos y una sola aerolínea internacional, Copa Airlines, que retomó la operación a Maracaibo.

Las operaciones aéreas en Venezuela comenzaron a mostrar señales de normalización este lunes 5 de enero, luego del ataque militar estadounidense que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Desde el domingo 4 de enero, las aerolíneas venezolanas reiniciaron los vuelos domésticos y, un día después, reanudaron los pocos destinos internacionales disponibles desde ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo.

Las rutas internacionales actualmente disponibles desde Venezuela operadas por las aerolíneas nacionales son Laser Airlines vuela a Bogotá, Curazao y Madrid, esta última con conexión vía Cartagena donde posteriormente son transportados por Plus Utra; Avior Airlines opera rutas hacia Bogotá y Curazao; Estelar Latinoamérica mantiene vuelos a Panamá y a Madrid, con escala en Barbados; mientras que La Venezolana y Turpial Airlines ofrecen conexiones hacia Panamá. Por su parte, Conviasa continúa operando rutas internacionales puntuales, sujetas a autorizaciones y a la evolución de las restricciones aéreas vigentes. Y Rutaca opera vuelos a Bogotá desde Caracas y a Panamá desde Barquisimeto.

Fotografía del pasado 3 de diciembre de 2025 que muestra el aterrizaje de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Tras los bombardeos registrados en la madrugada del sábado 3 de enero contra objetivos militares en Caracas y el estado Vargas, Estados Unidos ordenó el cierre temporal del espacio aéreo venezolano para aerolíneas y operadores civiles estadounidenses.

La medida fue emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) mediante un NOTAM de emergencia, en el que se advierte sobre una situación potencialmente peligrosa y riesgos significativos para la seguridad de los vuelos debido a la actividad militar en curso en la región.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía / Getty

Como consecuencia inmediata, varias aerolíneas comenzaron a suspender operaciones hacia y dentro de Venezuela.

En el caso de Copa Airlines, la aerolínea panameña canceló el vuelo programado entre Ciudad de Panamá y Maracaibo para el 3 y 4 de enero y posteriormente cuando se abrió de nuevo la operación en el Aeropuerto de La Chinita, retomaron la ruta este lunes 5 de enero.

La compañía ya había suspendido desde el pasado 4 de diciembre sus vuelos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, debido a afectaciones en los sistemas de navegación aérea. Esta operación sigue cancelada hasta el 15 de enero.

No se han retomado los vuelos directos a Europa

Desde el 21 de noviembre, cuando Estados Unidos emitió un primer NOTAM de restricción de vuelos para la región FIR de Maiquetía, al menos una docena de aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia Venezuela, entre ellas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM y GOL.

Posteriormente, Copa Airlines y Wingo cancelaron los vuelos a Caracas y Satena a Valencia.