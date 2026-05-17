Qué pasa con Panamá y Costa Rica y por qué la controversia puede fracturar el comercio de Centroamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La disputa comercial entre Panamá y Costa Rica escaló nuevamente tras las acusaciones de “bloqueo comercial” lanzadas por la presidenta Laura Fernández. El conflicto amenaza con tensar el intercambio regional y afectar uno de los corredores comerciales más importantes de Centroamérica.

Panamá y Costa Rica elevaron nuevamente el tono de su disputa comercial luego de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, calificara como un “bloqueo comercial” las restricciones que Panamá mantiene sobre productos agrícolas, lácteos y cárnicos provenientes del país vecino.

La mandataria aseguró que la situación afecta a productores de papa, cebolla y lácteos, y anunció que trasladó el caso al canciller Manuel Tovar, quien además fue ministro de Comercio Exterior durante la administración de Rodrigo Chaves Robles y ya manejaba el caso desde su despacho.

La orden dada a Tovar es impulsar acciones diplomáticas e internacionales que permitan reabrir el mercado panameño a los productos ticos.

Julio Moltó (i), ministro de Industria y Comercio de Panamá y Manuel Tovar (d), hoy en día Canciller de Costa Rica, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica.

La tensión llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a emitir un comunicado en el que rechaza “categóricamente cualquier narrativa” que presente la controversia como una acción “unilateral o arbitraria” por parte del país.

El Gobierno panameño sostuvo que durante años productores nacionales han enfrentado restricciones sanitarias impuestas por Costa Rica, afectando exportaciones, empleos y empresas panameñas, y reiteró que seguirá defendiendo “condiciones justas y no discriminatorias” para sus productores.

Cómo comenzó la controversia comercial

El conflicto comercial entre ambas naciones se arrastra desde hace más de dos décadas, pero escaló entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió la habilitación de 26 plantas costarricenses de productos lácteos y cárnicos, alegando incumplimientos sanitarios y fitosanitarios.

Costa Rica respondió denunciando a Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que las restricciones violaban las reglas internacionales de comercio.

Conozca los 10 datos claves del conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica en la OMC

En diciembre de 2024, un panel arbitral de la OMC falló inicialmente a favor de Costa Rica, pero Panamá apeló la decisión, por lo que el proceso permanece abierto y en suspenso mientras se conforma el órgano de apelación del organismo internacional.

La disputa también tiene antecedentes del lado panameño. Desde 2004, empresas como Grupo Melo, Carnes de Coclé, Mangravita, Nestlé y Prolacsa han denunciado obstáculos y suspensiones sanitarias por parte de Costa Rica que limitaron sus exportaciones al mercado tico.

Estas son las empresas panameñas bloqueadas por Costa Rica

Productores ganaderos panameños sostienen que las actuales restricciones responden a criterios técnicos y de protección zoosanitaria, mientras que Costa Rica asegura que las medidas carecen de sustento científico y han generado pérdidas superiores a 100 millones de dólares para su sector agropecuario.

Un comercio clave para Centroamérica

Panamá y Costa Rica mantienen una relación comercial estratégica marcada por su cercanía geográfica y por el constante flujo de carga terrestre entre Panamá y el resto de Centroamérica y viceversa. Ambos países comparten acuerdos aduaneros, migratorios y de seguridad fronteriza que han facilitado durante años el comercio regional.

Datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) indican que, en 2025, Costa Rica exportó a Panamá 612.9 millones de dólares, lo que representó 16.6% del total de sus ventas hacia Centroamérica. En ese mismo período, Panamá exportó al mercado costarricense apenas 41.5 millones de dólares.

En contraste, Panamá compró a Costa Rica bienes por 458.1 millones de dólares en 2025, equivalentes al 52.5% del total de las importaciones panameñas provenientes de Centroamérica.

Al cierre del año pasado, las importaciones entre los países centroamericanos sumaron 16,046 millones de dólares, mientras que las exportaciones intrarregionales alcanzaron los 16,173 millones de dólares.

Panamá fue el país que menos exportó hacia Centroamérica en 2025, con apenas 99.6 millones de dólares colocados en la región. El mayor exportador fue Guatemala, con 5,981 millones de dólares, seguido de Costa Rica con 3,689.2 millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, el mayor comprador de bienes centroamericanos fue Honduras, con 3,651 millones de dólares al cierre de 2025; seguido de El Salvador, con 3,474 millones; Nicaragua, con 3,422 millones; y Guatemala, con 3,089 millones. Costa Rica importó de los países de la región 1,535 millones de dólares, mientras que Panamá alcanzó los 873 millones de dólares.