¿Qué pasará con los pasajeros de la aerolínea Spirit?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario de transporte de Estados Unidos informó que se lograron acuerdos para que otras aerolíneas puedan absorber la atención de los pasajeros que tienen boletos comprados. En Latinoamérica Avianca informó que puede transportar sin costo a los pasajeros varados.

Tras el cese definitivo de las operaciones de la aerolínea de bajo costo estadounidense, Spirit Airlines, miles de pasajeros que tenían vuelos reservados quedan afectados y deben buscar alternativas con otras aerolíneas para seguir su trayecto.

Solo para este sábado 2 de mayo cuando se hizo efectivo el cierre de la aerolínea la plataforma flightware.com reporta que se cancelaron 277 vuelos de la aerolínea.

En momentos de auge esta aerolínea operaba 700 vuelos diarios a 77 destinos en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Incluso llegó a volar entre Orlando y ciudad de Panamá hasta diciembre de 2022 cuando suspendieron operaciones por ajustes en las rutas.

El secretario de transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que en coordinación las aerolíneas de este país, se tomarán medidas para ayudar a los clientes de Spirit y a los empleados que quedan cesantes, alrededor de 17,000 personas.

Detalló en la red social X que el apoyo va desde un número limitado de boletos con precios bajos para los pasajeros que necesiten reprogramar sus itinerarios, hasta reubicar a algunos empleados que buscan oportunidades laborales.

Fotografía de archivo del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en la Casa Blanca en Washington. EFE

Informó que las aerolíneas United, Delta, JetBlue y Southwest están colocando precios bajos de boletos específicamente para los clientes de Spirit que ahora necesiten reprogramar vuelos cancelados.

“Para acceder a estos precios especiales, las personas deberán proporcionar, como mínimo, un número de confirmación de vuelo de Spirit y comprobante de pago. Por favor, consulta el sitio web de cada aerolínea individual para detalles adicionales”, indicó el secretario de transporte.

Igualmente, informó que American Airlines y Delta Air Lines están ofreciendo tarifas reducidas en rutas de alto volumen de Spirit. Mientras que Allegiant también se ha comprometido a congelar los precios de tarifas en rutas que se superponen con Spirit.

Mostrador de Spirit en el aeropuerto de Atlanta. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Por su parte, la aerolínea Frontier está ofreciendo hasta un 50% de descuento en tarifas base en toda su red hasta el 10 de mayo para los viajeros afectados.

En cuando a los empleados, el secretario dijo que la mayoría de las principales aerolíneas de Estados Unidos están extendiendo beneficios de pases de viaje y asientos de salto disponibles a los pilotos de Spirit, asistentes de vuelo y otros empleados que necesiten regresar a casa.

“También han ofrecido a los miembros del equipo de Spirit entrevistas de empleo. Tanto American Airlines como United están creando micrositios para empleados de Spirit que buscan continuar una carrera en aviación”.

Opciones en América Latina

En el caso de América Latina, Avianca de Colombia anunció que ofrecerá opciones de retorno sin costo a los pasajeros afectados.

“Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios”, informó Avianca en un comunicado.

Avianca ofrecerá el regreso sin cobro de tarifa aérea (sujeta a disponibilidad y a las condiciones de este plan de protección) a los pasajeros afectados por Spirit. / Getty Images

Spirit, llegó a tener vuelos hacia y desde las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, aunque en los últimos años recortó algunas de sus frecuencias por la crisis.

Por lo que Avianca detalló que la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea es para pasajeros que ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit al destino original y que se hayan visto afectados.

“Esta opción está sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección. Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada. Esta alternativa aplica para quienes tengan tiquetes emitidos —sujetos a verificación— con fecha de viaje entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026″, indicó la aerolínea colombiana.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó este sábado un plan de contingencia para atender a unos 10,000 pasajeros afectados en el país por el cese inmediato de operaciones de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines.

Esta aerolínea también operaba vuelos a Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México y Costa Rica, según reseña EFE.

En el caso de Costa Rica, los encargados del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría informaron que Spirit habilitó una página web para los trámites correspondientes ante la cancelación de todos los vuelos, según reseñó el diario el Observador.cr.

El sitio es : spiritrestructuring.com, “en el cual se brindan detalles sobre el proceso de reembolsos e información adicional para los pasajeros”.

“Asimismo, se recomienda a los pasajeros no presentarse en el aeropuerto, ya que la aerolínea no cuenta con personal disponible para atención al cliente”, agrega la administración del Juan Santamaría

Además, el secretario de Transporte estadounidense, recordó que Spirit procesará automáticamente reembolsos para cualquier vuelo comprado a través de tarjeta de crédito o débito.

Paso a paso: