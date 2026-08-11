Queda desierta licitación para tercer operador móvil en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ASEP no recibió solicitudes de precalificación y evaluará convocar un nuevo proceso para atraer a un tercer operador de telefonía móvil al país.

Panamá seguirá teniendo solo dos operadores para la telefonía móvil: TIGO y Más Móvil, debido a que el proceso de licitación para un tercer operador quedó desierta al no recibir ninguna propuesta.

El primer llamado de precalificación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá quedó desierto este martes 11 de agosto, luego de que ninguna empresa presentara documentación para participar en el proceso convocado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La entidad informó que realizó el acto público de recepción de solicitudes de precalificación correspondiente a la Licitación Pública No. 01-2026-Telco, mediante la cual el Estado busca otorgar una nueva concesión para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 (PCS).

Alkin Saucedo, director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, explicó que el periodo para recibir la documentación se abrió a las 10:00 a.m. y cerró una hora después sin que se presentara ningún interesado en prestar el servicio.

“Lamentablemente no recibimos ninguna solicitud o documentos de precalificación. O sea, significa que no se presentaron proponentes”, afirmó Saucedo.

La ASEP no recibió propuestas en el acto de precalificación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá.

Ante la ausencia de interesados, la ASEP revisará ahora las condiciones y documentos que forman parte del proceso para determinar si convoca un segundo acto de precalificación.

“No recibimos propuestas, y lo que procede ahora mismo es la revisión de los pliegos y determinar si nuevamente realizamos este acto de precalificación en búsqueda de ese tercer operador de telecomunicaciones móviles”, señaló el funcionario.

Saucedo indicó que todavía no existe una fecha definida para un eventual segundo llamado, aunque sostuvo que el proceso podría realizarse con mayor rapidez debido a que la entidad ya cuenta con los documentos base.

“Nosotros ya tenemos la base inicial, que es el documento que ya ha sido publicado y que hemos promocionado además por diferentes medios nacionales e internacionales, y creo que con eso se agiliza un poco más volver a emitir este acto público”, explicó.

De acuerdo con datos de la ASEP, el mercado panameño de telefonía móvil supera los cinco millones de líneas activas al cierre de 2025, con un predominio del segmento prepago (79%) frente al pospago (21%).

La licitación busca ampliar de dos a tres la cantidad de operadores de telefonía móvil en Panamá, con el objetivo de aumentar la competencia, atraer nuevas inversiones y ofrecer mayores alternativas de servicios a los usuarios.

La eventual concesión contempla la prestación del servicio a escala nacional y el acceso a espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles de nueva generación.

La ASEP deberá determinar ahora si mantiene las condiciones previstas inicialmente o realiza ajustes antes de convocar nuevamente a empresas interesadas en convertirse en el tercer operador móvil del país.