Queen Mary 2 realiza su primer tránsito por las esclusas neopanamax del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El emblemático transatlántico de Cunard cruzó la vía interoceánica por primera vez durante su viaje mundial 2026, marcando un hito para la industria de cruceros y destacando la capacidad operativa del Canal de Panamá.

El Queen Mary 2, buque insignia de la naviera Cunard, realizó recientemente su primer tránsito por el Canal de Panamá, convirtiéndose en el primer transatlántico en operación en cruzar la vía interoceánica a través de las esclusas neopanamax, durante su viaje mundial 2026.

La operación se desarrolló entre el 24 y 25 de enero, iniciando por las esclusas neopanamax del lado Pacífico. El buque pernoctó en el área de Cocolí y posteriormente continuó su tránsito bajo el Puente de las Américas, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, precisión operativa y eficiencia, característicos de la ruta canalera.

Reconocido como el único transatlántico (ocean liner) actualmente en operación en el mundo, el Queen Mary 2 destaca por su diseño, capacidad y condiciones de navegación para travesías oceánicas de larga distancia, lo que convierte su paso por el Canal en un hito relevante para la industria marítima y de cruceros.

El Queen Mary 2, reconocido como el único transatlántico (ocean liner) en operación en el mundo, viajará por la costa oeste de Estados Unidos. Cortesía

Tras completar su cruce por Panamá, el buque continuará su itinerario por la costa oeste de Estados Unidos, donde sostendrá un encuentro simbólico en Long Beach con su homónima histórica, The Queen Mary, un hecho de alto valor simbólico para Cunard y para el sector de cruceros a nivel mundial.

La naviera anunció además nuevos tránsitos por el Canal de Panamá como parte de su planificación para los años 2026 y 2027. Entre ellos figuran el paso del Queen Elizabeth en septiembre de 2026, así como los del Queen Anne y el Queen Victoria en enero de 2027, reafirmando el Canal como un componente estratégico en itinerarios de larga distancia.

La operación se desarrolló entre el 24 y 25 de enero. Cortesía ACP

El tránsito del Queen Mary 2 subraya el atractivo del Canal de Panamá como experiencia icónica de viaje, además de su relevancia como infraestructura clave para el comercio y el turismo global, respaldada por una sólida cultura de seguridad operacional, talento humano especializado y mejora continua de sus servicios.