Quién es Kevin Warsh, el economista conservador propuesto por Trump para presidir de la Reserva Federal

Danielle Kaye; Nick Edser

Donald Trump anunció este viernes a su candidato para presidir la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense.

Se trata de Kevin Warsh, quien ya había ocupado uno de los puestos de la junta de gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011.

Su nombre había sonado en las últimas semanas como posible candidato para el cargo, a medida que crecían las especulaciones sobre quién sustituiría a Jerome Powell, quien ha sido muy criticado por Trump.

La Fed es el banco central de Estados Unidos que opera de forma independiente del gobierno. Entre sus objetivos está maximizar el empleo y estabilizar los precios. La Fed recurre a subidas o bajadas de los tipos de interés para lograrlo.

El nombramiento del presidente de la junta de gobernadores se considera una decisión clave para la independencia de la Fed, tras los crecientes ataques de Trump a Powell en los últimos meses.

Trump se ha enfrentado a Powell por no recortar este último los tipos de interés con la suficiente rapidez. Fiscales federales abrieron recientemente una investigación penal contra Powell por unas reformas que se están llevando a cabo en los edificios de la Reserva Federal.

La investigación provocó una enérgica respuesta de Powell, que concluye su periodo en mayo, así como mensajes de apoyo de antiguos presidentes de la Fed y directores de bancos centrales estatales.

Al anunciar la candidatura de Warsh en su red Truth Social, Trump dijo que este “pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, quizá el mejor”.

La Fed tiene una junta de gobernadores que toma las decisiones colegiadamente. / Getty Images

El economista conservador

Warsh es un economista de 55 años y miembro de la Hoover Institution, de tendencia conservadora.

Actualmente forma parte del consejo de administración del servicio de mensajería UPS.

Ha sido un crítico abierto del rumbo actual de la Fed, criticando muchas de sus decisiones.

La retórica del economista se ha intensificado desde que se postuló como candidato al puesto más alto de la Fed, llegando incluso a pedir un “cambio de régimen”.

Tenía una reputación de “halcón” como gobernador del organismo, lo que significa que tendía a favorecer tipos de interés más altos y se tomaba más en serio las preocupaciones sobre la inflación.

Pero ahora se le considera una voz que apoyaría la bajada de los tipos a corto plazo. Ha defendido que la Fed debería reducir su balance para bajar los tipos de interés, aunque algunos han cuestionado su lógica.

“Él cree que hay que bajar los tipos de interés”, declaró Trump al diario The Wall Street Journal en diciembre. “Y lo mismo opinan todos los demás con los que he hablado”

Warsh también tiene estrechos vínculos familiares con el entorno de Trump.

Está casado con Jane Lauder, heredera del grupo de cosméticos Estee Lauder. Su suegro, el multimillonario Ronald Lauder, es un viejo donante a las campañas del republicano y aliado del presidente. También es presidente del Congreso Judío Mundial.

Warsh tuvo que enfrentar la crisis económica de 2008 como parte de la Fed. / Getty Images

Un largo camino por recorrer

El nombramiento de Warsh aún debe ser aprobado por el Senado, lo que significa que podría retrasarse su confirmación.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, ha dicho que se opondrá a los candidatos de Trump hasta que se resuelva el posible caso judicial contra Powell.

Warsh había sido considerado uno de los cuatro principales candidatos para el puesto.

Cuando asuma el cargo, los mercados financieros estarán muy atentos a su grado de independencia con respecto al presidente Trump.

Stephen Brown, economista jefe adjunto para Norteamérica de la firma de análisis Capital Economics, afirmó que Warsh “parece una elección relativamente segura”.

“Las opiniones agresivas que Warsh ha sostenido durante mucho tiempo deberían ayudar a contrarrestar la preocupación de que pueda convertirse en un títere de Trump”, añadió.

Cuando comenzaron a filtrarse las noticias sobre la inminente nominación de Warsh, el dólar se fortaleció ligeramente, mientras que el precio del oro cayó un 6%.

Stuart Clark, gestor de carteras de la empresa de gestión patrimonial Quilter, afirmó que los inversores “respirarán algo más tranquilos” con la nominación de Warsh.

“Warsh ya fue candidato para el puesto en 2017, por lo que llega al cargo con un nivel de autoridad respetado en todo el mercado”, añadió.

“Las preocupaciones en torno a la independencia de la Fed y su posible erosión deberían ahora atenuarse, aunque las palabras y acciones de Warsh serán objeto de un intenso escrutinio por parte de los participantes en el mercado”.

La Fed ha efectuado renovaciones costosas que han sido criticadas por Trump. / Getty Images

Línea gris / BBC

¿Por qué es importante para Estados Unidos y el mundo?

Análisis de Natalie Sherman, periodista de economía de BBC News en Nueva York

La misión oficial que el Congreso de Estados Unidos ha encomendado a la Reserva Federal es mantener la estabilidad de los precios y el empleo.

Esto puede parecer bastante abstracto. Pero la forma principal en que persigue ese objetivo es más mundana: decidir qué tipo de interés cobrar a los bancos por los préstamos, una decisión que luego se propaga e influye en los costos de los préstamos en toda la economía.

En otras palabras, los pagos mensuales de los estadounidenses por hipotecas, préstamos para automóviles y deudas de tarjetas de crédito están determinados por la Reserva Federal.

Y debido al importante papel que desempeñan el dólar y los bonos del Tesoro en los mercados financieros, sus acciones suelen tener consecuencias también para los costes de los préstamos en otros países.

La importancia que tendrá el propio Warsh será objeto de acalorados debates en los próximos meses. Trump quiere tipos de interés más bajos, pero el banco establece su política mediante un comité, y Warsh, suponiendo que sea confirmado, será solo una voz más.

Es más, dado que los periodos de los miembros del comité es de 14 años, las oportunidades de Trump para colocar a aliados que simpatizan con su petición de tipos de interés más bajos son limitadas.

Tampoco hay que exagerar los poderes de la Fed. Sus herramientas son poco eficaces y los tipos finales que pagan los consumidores también se ven influidos por muchos otros factores.

Línea gris / BBC

Trump ha criticado duramente a Powell en medio de su disputa por los tipos de interés. / Getty Images

La disputa Trump-Powell

Trump y el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han estado envueltos en una larga disputa que ha acaparado los titulares en las últimas semanas.

El banco central ha sido objeto de repetidas presiones políticas por parte de la Casa Blanca en relación con la fijación de los tipos de interés, ya que Trump quiere que Powell los reduzca más rápidamente.

Además de criticar las decisiones de Powell sobre los tipos de interés, el presidente estadounidense ha hecho comentarios personales, calificando al máximo responsable del banco central mundial de “gran perdedor” e “imbécil”.

A principios de este mes, Powell reveló que era objeto de una investigación penal, relacionada con el testimonio que prestó ante una comisión del Senado sobre las reformas de construcción a los edificios de la Fed.

Calificó la investigación de “sin precedentes” y dijo que creía que se había abierto debido a la ira de Trump por la negativa de la Fed a recortar los tipos. Trump dijo que no sabía nada al respecto.

Powell, que se va en mayo, también advirtió de que la independencia del banco estaba en juego, afirmando que se trataba de si la Fed “podría seguir fijando los tipos de interés basándose en pruebas y condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se vería condicionada por la presión política o la intimidación”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.