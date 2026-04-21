Quijano llama a revisar fallas tras retención de buques de bandera panameña en China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano señala que el país debe asumir una postura más activa, investigar posibles incumplimientos en buques abanderados y exigir correctivos para garantizar su operación sin restricciones en puertos chinos y otros países.

La recurrente retención de buques con bandera panameña en puertos de China ha generado reacciones en varios sectores y voceros especializados del sector marítimo y logístico.

El exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, señaló que Panamá debe asumir una postura más activa frente a la retención de buques de bandera panameña en puertos de China, enfocándose en corregir posibles fallas de seguridad.

A su juicio, si las autoridades chinas detectan incumplimientos, corresponde al país revisar las condiciones de esas embarcaciones y exigir a sus operadores que subsanen cualquier irregularidad para evitar restricciones en su tránsito.

Según datos de Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), que procesa información relacionada con el transporte y los movimientos portuarios en esa región, en marzo el 74.19% de las 124 embarcaciones detenidas portaban la bandera de conveniencia de Panamá, es decir 92 buques.

Quijano evitó calificar la situación como una retaliación por parte de China y consideró que, en esencia, se trata de la aplicación de normas internacionales.

En ese sentido, subrayó que Panamá, como uno de los principales registros de buques a nivel mundial, también tiene la responsabilidad de garantizar que las naves bajo su bandera cumplan con los estándares exigidos en los puertos internacionales.

Enfatizó que no se trata solo de una relación comercial con los armadores, sino de una corresponsabilidad. “No solamente son clientes; también tienen que cumplir con las reglas del juego”, indicó, al tiempo que advirtió que otros países también podrían aplicar controles similares si se detectan fallas en inspecciones.

Quijano destacó que fortalecer la supervisión del registro panameño es clave para preservar la reputación del país en el sector marítimo global.

Añadió que garantizar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad permitirá que los buques puedan operar sin contratiempos en mercados estratégicos como el chino.