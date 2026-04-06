Ranking de salarios mínimos en América Latina: quién lidera y quién se queda atrás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los salarios mínimos en América Latina muestran grandes disparidades. Panamá sale entre los mejores de la lista.

Los trabajadores en América Latina perciben salarios mínimos muy distintos según el país e incluso la actividad económica.

Al comparar los datos de 2026, la región muestra una marcada disparidad: mientras Costa Rica registra uno de los salarios mínimos más altos —alrededor de 373.092 colones mensuales, equivalentes a unos 740 a 790 dólares según el tipo de cambio—, en el extremo opuesto se ubican países como Venezuela, donde el ingreso mínimo mensual apenas ronda el dólar.

Cuba y Venezuela con los peores salarios mínimos con $5 al mes y $1 al mes, respectivamente.

Volviendo a los mejores puntuados, después de Costa Rica, en el segundo lugar de la región está Uruguay, con $648, y en el tercer lugar Panamá con $636.

Chile ocupa el cuarto lugar con $597 y México el quinto con $533.

En el resto de la región, los salarios mínimos se ubican en niveles intermedios, con Honduras en $530 entre los más altos de este grupo, seguidos por Ecuador ($482) y Guatemala ($477).

Más abajo aparecen Colombia entre $446 y $540 y Paraguay ($428), mientras que Bolivia ($344) y Perú ($330) reflejan ingresos más moderados.

En la parte baja del ranking, están Nicaragua ($241) y Brasil ($295) que se mantienen con salarios mínimos relativamente bajos, mientras que República Dominicana presenta un esquema variable que oscila entre $269 y $475, dependiendo del tamaño de la empresa.

En los últimos lugares destacan Cuba y Venezuela, evidenciando las mayores distorsiones salariales de la región y las profundas diferencias en poder adquisitivo entre países latinoamericanos.

Distintos salarios en Panamá

Desde el 16 de enero de este año en Panamá rigen varias tasas de salarios mínimos por sector económico y región.

En actividades primarias como agricultura, ganadería y pesca, los salarios por hora oscilan entre $1.64 y $2.65, con variaciones según el tipo de actividad y escala de operación. Tomando como referencia la menor remuneración un trabajador en el sector agrícola ganaría al mes $341.12. Y en la pesca industrial alrededor de $551.20.

En la industria manufacturera, las tasas van desde $1.95 hasta $3.13 por hora, alcanzando $3.39 en actividades específicas como la fabricación de cemento y concreto.

En construcción, el salario mínimo se fija entre $3.30 y $3.51, con lo cual un salario mínimo promedio mensual podría llegar a los $750.08 al mes, mientras que sectores como electricidad, gas y agua mantienen una tarifa nacional de $3.50 por hora.

Lea más: Salario mínimo 2026 en Panamá: estas son las nuevas tarifas por actividad y región

En comercio, hotelería y servicios, los salarios también presentan diferencias según la actividad y el tamaño de la empresa, con rangos que van desde $2.43 hasta $3.40 por hora.

En promedio un trabajador de una empresa grande en la región 1 (distritos como Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, La Chorrera, Arraiján, Chitré, Penonomé, entre otros) que tenga un salario mínimo por hora de $3.02 ganaría al mes alrededor de $628.16 al mes.

Destacan los sectores especializados, como el transporte aéreo, donde los salarios superan los $4.90 por hora. El servicio doméstico mantiene un esquema mensual de $350 en la Región 1 y $320 en la Región 2.

El decreto define dos regiones salariales en el país y establece que estas nuevas tasas entran en vigor el 16 de enero de 2026, derogando la normativa anterior y siendo de cumplimiento obligatorio a nivel nacional.