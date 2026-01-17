Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Contraloría

    Realizan operativo para verificar uso de vehículos oficiales en Desfile de las Mil Polleras

    Henry Cárdenas P.
    Realizan operativo para verificar uso de vehículos oficiales en Desfile de las Mil Polleras
    El operativo se desarrolló en las provincias de Herrera y Los Santos. Cortesía

    La Contraloría General de la República informó que se llevó a cabo un operativo en las provincias de Herrera y Los Santos para verificar el uso adecuado de los vehículos del Estado, en medio de la celebración del Desfile de las Mil Polleras.

    De acuerdo con la entidad, se verificaron 27 vehículos oficiales, de los cuales 26 estaban siendo utilizados dentro de las normas establecidas. El único vehículo que no cumplía con las disposiciones fue retenido.

    Se destaca que estas inspecciones se realizaron en cumplimiento de la circular No. MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025 y la circular No. 1-2026-DC-DNFG del 5 de enero de 2026, que prohíben el uso de vehículos oficiales durante esta actividad folclórica, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

    El desfile se realizó en el distrito de Las Tablas (Los Santos) y el operativo de verificación fue realizado por la Dirección de Fiscalización General de la Contraloría.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más
    • La alcaldesa de San Miguelito revela que Revisalud pidió adenda de seis meses. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Reaparece la alcaldesa de Arraiján y aviva la polémica: ‘Pareciera que la ACP viviera en otro país’. Leer más