Realizan operativo para verificar uso de vehículos oficiales en Desfile de las Mil Polleras

La Contraloría General de la República informó que se llevó a cabo un operativo en las provincias de Herrera y Los Santos para verificar el uso adecuado de los vehículos del Estado, en medio de la celebración del Desfile de las Mil Polleras.

De acuerdo con la entidad, se verificaron 27 vehículos oficiales, de los cuales 26 estaban siendo utilizados dentro de las normas establecidas. El único vehículo que no cumplía con las disposiciones fue retenido.

Se destaca que estas inspecciones se realizaron en cumplimiento de la circular No. MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025 y la circular No. 1-2026-DC-DNFG del 5 de enero de 2026, que prohíben el uso de vehículos oficiales durante esta actividad folclórica, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El desfile se realizó en el distrito de Las Tablas (Los Santos) y el operativo de verificación fue realizado por la Dirección de Fiscalización General de la Contraloría.