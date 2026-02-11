Recompra de deuda panameña: los vencimientos y bonos más importantes hasta 2060

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estos son los vencimientos y obligaciones más relevantes del Estado en los próximos años, ya sea por el monto que representan o por la cercanía de sus fechas de pago.

Panamá se encuentra en un momento clave para la gestión de sus finanzas públicas.

Con un saldo total en bonos y notas que asciende a aproximadamente $40,051 millones, de acuerdo con la información de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno ha iniciado un plan de recompra de deuda, buscando reducir costos y extender los plazos de pago.

Cuando el Gobierno anunció el plan de recompra de deuda, una de las principales preguntas fue qué compromisos específicos estaría buscando renegociar y en qué momento el país debe enfrentar los pagos más importantes. Eso todavía no se conoce. Dependerá 100% del apetito del mercado.

Pero en ese contexto, estos son los vencimientos y obligaciones más relevantes del Estado en los próximos años, ya sea por el monto que representan o por la cercanía de sus fechas de pago, concentrando los mayores compromisos financieros y marcando puntos clave dentro del calendario fiscal.

En el mercado internacional se adeudan $32,301 millones en bonos globales, mientras que en el mercado local hay notas y bonos por $7,750 millones.

Condiciones del mercado local.

El mayor compromiso es el Bono Global 2060, con un saldo de $2,950.00 millones.

Además, existen cuatro emisiones con saldos de $2,500 millones, con vencimientos en los años 2032, 2035, 2050 y 2056.

En el mercado local resalta el bono 2031, con un saldo de $2,029 millones.

Vencimientos próximos

El análisis de los datos revela que Panamá enfrenta vencimientos importantes en el corto plazo, lo que genera una presión inmediata sobre el flujo de caja. Los instrumentos que vencen pronto son:

En el mercado local, Panamá mantiene dos instrumentos con vencimientos cercanos: la nota de 2026, que vence el 17 de abril de este año, por $1,325 millones, y otra de 2027, con fecha de vencimiento el 27 de junio del año entrante, por $464.89 millones.

A nivel internacional, destaca el bono global 2027, que vence el 30 de septiembre de 2027, por $975 millones.

Bonos de la República de Panamá.

Tasa de interés

La tasa de interés o cupón que paga Panamá varía según el momento de la emisión.

El país carga con deudas consideradas “caras” por sus altos intereses, como el bono 2029, con un cupón del 9.38%, y el bono global 2027, con 8.88%.

En contraste, existen deudas más baratas, como el bono global 2032, cuya tasa es de apenas 2.25%.

El MEF ha sido autorizado para emitir hasta $6,000 millones en bonos globales. Este monto no es necesariamente deuda nueva, sino un techo legal para ejecutar operaciones de manejo de pasivos, como la recompra de bonos.

El objetivo es retirar del mercado los bonos con intereses altos y reemplazarlos por nueva deuda a plazos de 8 y 12 años, con condiciones más manejables.