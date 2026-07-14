Récord de retenciones de buques de bandera panameña en China aumenta a 489, aunque con tendencia a la baja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Reportes del Tokyo MoU muestran alivio en lo que va de julio

Un total de 489 buques con bandera panameña han sido detenidos en puertos de China en lo que va de 2026, una cifra sin precedentes que rompe el comportamiento histórico, pero que aparentemente empieza a decrecer, de acuerdo a registros del Tokyo Mo a los que tuvo acceso La Prensa.

El fenómeno escaló con fuerza durante el año: en el primer trimestre el promedio mensual fue de 45.3 detenciones, pero en el segundo trimestre ascendió a 111.4, lo que representó un incremento crítico del 145.6% entre ambos períodos.

Sin embargo, las estadísticas más recientes del Tokyo MoU al 13 de julio, muestran un cambio de tendencia.

En todo junio llegó a 50 buques detenidos y en los primeros 13 días de julio se han registrado justamente 13 detenciones a buques de bandera panameña, en contraste con las 44 reportadas en el mismo lapso del mes anterior. Esto equivale a una disminución absoluta de 31 buques y un alivio porcentual del 70.45%.

FLOTA. Panamá es, actualmente, el líder en el abanderamiento de buques con 8 mil 159 naves que navegan en aguas internacionales con bandera panameña. LA PRENSA/Víctor Arosemena

Comparativa de acumulados (Enero - Junio)

De acuerdo con los datos compilados por la Cámara Marítima de Panamá y los registros del Tokyo MoU en el Primer semestre de 2026: Se registraron unos 470 buques de bandera panameña retenidos en los puertos de China (con picos históricos en marzo, abril y mayo).

En todo el año 2025 completo: Se registraron solo 251 detenciones totales de buques panameños. En tan solo los primeros meses de 2026, las detenciones casi duplicaron la cifra acumulada de todo el año anterior.

Comparativa por meses

El volumen de inspecciones se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia reciente del registro:

Marzo 2025: El promedio mensual histórico rondaba las 20 detenciones.

Marzo 2026: Escaló drásticamente a 92 detenciones (en su mayoría buques de riesgo bajo o general que usualmente no eran retenidos).

Abril 2026: Alcanzó 135 detenciones.

Mayo 2026: Registró el récord histórico con 139 detenciones.

Junio 2026 (al 13 de junio): Fueron 44 retenciones en los primeros 13 días (50 al finalizar el mes).

Julio 2026: Van 13 detenciones en los primeros 13 días.

El factor geopolítico y reacción de China

La confrontación técnica escaló a la arena diplomática global durante la 137ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI). En dicha instancia, Panamá y Estados Unidos denunciaron que China adoptó medidas contra la flota panameña por motivaciones políticas, exigiendo frenar la politización del comercio marítimo internacional.

La tensión de fondo se remonta a enero, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. La decisión provocó advertencias de Pekín sobre la defensa de sus empresas y detonó arbitrajes internacionales de PPC contra el Estado panameño por más de 2,000 millones de dólares.

Para calmar las aguas, la Cancillería de Panamá solicitó una reunión con China y anunció que fue aceptada, por lo que mantiene en agenda el viaje de una delegación oficial a Pekín, del 16 al 18 de julio para sostener intercambios técnicos.

Vista aérea del puerto de contenedores que administraba Panama Ports Company en el Puerto Balboa, lado Pacífico del Canal de Panamá. Foto: LP / Alexander Arosemena

Informó que el principal objetivo de la misión, liderada por el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, es negociar la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo firmado en 2017. Este convenio concede a Panamá el estatus de ‘Nación Más Favorecida’, otorgando tarifas preferenciales y trámites ágiles en muelles chinos.

Sin embargo, este lunes, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, evitó confirmar la reunión y rechazó razones políticas en las detenciones de buques de bandera panameña, atribuyéndolo a motivos de seguridad. Detalló en rueda de prensa que, si bien los buques panameños representaron cerca del 20% de las llegadas extranjeras a sus puertos entre enero y julio, asegura que “concentraron alrededor del 50% de los accidentes, muertes y desapariciones”.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Captura de pantalla

“Las inspecciones son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo”, afirmó Lin, asegurando que actúan bajo las normas del Estado rector del puerto.

Al cierre de esta nota, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ni la AMP han emitido comentarios adicionales ante los señalamientos de siniestralidad del Gobierno chino.