Recuperan $9.9 millones en salarios adeudados para la gente de mar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se registró un crecimiento del 17.5% en la contratación de marinos panameños, según el Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de la AMP.

Un total de $9,896,859.30 en salarios que se adeudaban a la gente de mar, fueron recuperados durante los dos primeros años de gestión del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM), adscrito a la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM), informó este jueves, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo al informe, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2026, la institución registró un total de 2,029 contratos de trabajo para tripulantes panameños, mostrando una clara tendencia al alza en la contratación formal.

Fiscalización y asistencia en alta mar

El DEALM desplegó una intensa actividad operativa para resolver conflictos en el sector de aguas nacionales e internacionales. En estos 24 meses se atendieron 788 quejas laborales y se ejecutaron 598 inspecciones técnicas a bordo de las embarcaciones.

La gestión también se enfocó en el bienestar humanitario y el acceso a la justicia social, logrando concretar 653 repatriaciones de marinos que se encontraban en situaciones vulnerables y alcanzando 39 conciliaciones exitosas entre empresas y trabajadores, respaldadas por 407 consultas legales especializadas.

Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM) registra un crecimiento en contrataciones de gente de mar. AMP

Contratación local

Las estadísticas oficiales de la AMP señalan que el mercado laboral marítimo panameño vive un momento de aceleración:

Período 2024-2025: Se registraron 933 contratos, un alza del 5.31% comparado con el año previo (886 contratos).

Período 2025-2026: La cifra escaló a 1,096 contratos, fijando un notable incremento del 17.5%.

Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM) registra un crecimiento en contrataciones de gente de mar. AMP

De acuerdo con los voceros de la DGGM, este repunte es el resultado directo del fortalecimiento de las inspecciones en puertos y el acompañamiento estratégico a las empresas armadoras. Esto ha motivado a un mayor número de empleadores a registrar y revisar sus contratos de forma transparente.