Recuperan $9.9 millones en salarios adeudados para la gente de mar

Un total de $9,896,859.30 en salarios que se adeudaban a la gente de mar, fueron recuperados durante los dos primeros años de gestión del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM), adscrito a la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM), informó este jueves, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
De acuerdo al informe, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2026, la institución registró un total de 2,029 contratos de trabajo para tripulantes panameños, mostrando una clara tendencia al alza en la contratación formal.
Fiscalización y asistencia en alta mar
El DEALM desplegó una intensa actividad operativa para resolver conflictos en el sector de aguas nacionales e internacionales. En estos 24 meses se atendieron 788 quejas laborales y se ejecutaron 598 inspecciones técnicas a bordo de las embarcaciones.
La gestión también se enfocó en el bienestar humanitario y el acceso a la justicia social, logrando concretar 653 repatriaciones de marinos que se encontraban en situaciones vulnerables y alcanzando 39 conciliaciones exitosas entre empresas y trabajadores, respaldadas por 407 consultas legales especializadas.
Contratación local
Las estadísticas oficiales de la AMP señalan que el mercado laboral marítimo panameño vive un momento de aceleración:
Período 2024-2025: Se registraron 933 contratos, un alza del 5.31% comparado con el año previo (886 contratos).
Período 2025-2026: La cifra escaló a 1,096 contratos, fijando un notable incremento del 17.5%.
De acuerdo con los voceros de la DGGM, este repunte es el resultado directo del fortalecimiento de las inspecciones en puertos y el acompañamiento estratégico a las empresas armadoras. Esto ha motivado a un mayor número de empleadores a registrar y revisar sus contratos de forma transparente.