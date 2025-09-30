Recursos del FAP alcanzaron los $3,028.8 millones luego del canje de pagarés por bonos, anunció el MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) alcanzaron los 3,028.8 millones de dólares, luego de culminar el proceso de canje de pagarés por bonos del Estado.

La operación, autorizada mediante el Decreto de Gabinete No. 33 del 26 de agosto de 2025, permitió convertir instrumentos no negociables en activos líquidos y comercializables en los mercados financieros, fortaleciendo el portafolio del FAP y consolidando las reservas soberanas del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que este canje representa “más liquidez para el ahorro soberano y menor costo para el contribuyente”, al tiempo que mejora el perfil de la deuda pública y reduce el gasto en intereses.

Además de incrementar la liquidez del FAP, la medida generó una reducción de 1,153.9 millones de dólares en la deuda neta del Estado y disminuyó el costo promedio de financiamiento. Según el MEF esta operación permite que se refuerce el papel del FAP para atender emergencias nacionales y como garantía de estabilidad fiscal en el largo plazo.

Los bonos se valoraron utilizando el precio medio al cierre del mercado del 26 de septiembre, asegurando así su equivalencia en valor económico: $1,390.9 millones.

“El canje de los pagarés por bonos representa no solo una mejora cuantitativa en la composición de los activos del FAP, sino también un paso significativo en la consolidación del ahorro nacional,” afirmó Mario R. Amaya, presidente de la junta directiva del FAP.

Por su parte, Abdiel A. Santiago M., secretario del FAP, destacó que esta transacción hace crecer los activos del Fondo en más de 84% y, al tratarse de bonos plenamente negociables en los mercados de capitales, le otorga al fondo una mayor flexibilidad para diversificar su portafolio y aprovechar oportunidades estratégicas de inversión en beneficio del país.

El MEF recordó que el FAP fue creado en 2012 para recibir parte de los excedentes del Canal de Panamá y constituirse como un mecanismo de ahorro soberano.

“Con esta operación de canje, se consolidan los aportes acumulados entre 2018 y 2023, modernizando la composición de los activos del fondo y reforzando su rol como respaldo financiero para la nación. Esto asegura mayor respaldo para emergencias nacionales y moderniza la composición de sus activos”, indicó el MEF en un comunicado.