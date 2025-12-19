Panamá podría ver un alivio en las tasas de interés hacia finales de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tasas de interés en Panamá podrían comenzar a bajar de forma más clara hacia finales de 2026, impulsadas por la renegociación de los depósitos a plazo fijo y una normalización gradual del costo de fondos de los bancos, según explicó el superintendente de Bancos, Milton Ayón.

Ayón señaló que el mercado crediticio hipotecario muestra señales de recuperación tanto en los préstamos preferenciales como en los no preferenciales, luego de un período de desaceleración que experimentó el sector inmobiliario.

Recordó que el crédito preferencial para viviendas se vio prácticamente detenido tras vacíos regulatorios en la Ley de Intereses Preferenciales, situación que ya fue corregida, permitiendo un nuevo impulso a este tipo de financiamiento hipotecario.

En cuanto a las tasas no preferenciales, el regulador indicó que la mejora responde a la reactivación paulatina del mercado inmobiliario, visible en el aumento de los préstamos hipotecarios otorgados por los bancos.

Ayón subrayó que, aunque Panamá es una economía dolarizada, la Reserva Federal de Estados Unidos no determina de forma directa el costo de los fondos de la banca local, como quedó evidenciado en períodos recientes cuando las tasas hipotecarias en Panamá llegaron a ser incluso más bajas que las estadounidenses.

El superintendente explicó que el factor clave para una reducción de tasas será la renegociación de los depósitos a plazo, muchos de ellos pactados a tasas elevadas durante los últimos 14 a 16 meses.

Comentó que, a medida que estos vencimientos se renueven a tasas más bajas, el costo de fondeo de los bancos disminuirá, lo que eventualmente se reflejará en los créditos. “Yo calculo que para finales del próximo año vamos a ver efectivamente una reducción de tasas”, afirmó.

El escenario local se da en un contexto internacional marcado por una política monetaria más flexible en Estados Unidos.

La semana pasada, la Reserva Federal anunció su tercer recorte consecutivo de tasas, dejando el referencial en un rango de 3.5% a 3.75%, pese a que la inflación en Estados Unidos continúa en niveles elevados y el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.

La decisión estuvo alineada con las expectativas del mercado, aunque las actas de la reunión previa revelaron divisiones internas dentro del organismo.

Si bien Panamá comparte la moneda estadounidense, las autoridades financieras locales insisten en que la transmisión de la política monetaria no es automática, por lo que la baja de tasas en el país dependerá principalmente de la evolución del ahorro interno, el costo de los depósitos y la recuperación del crédito, más que de los movimientos inmediatos de la Fed.

¿En cuánto están las tasas en Panamá?

El informe estadístico de la Superintendencia de Bancos de Panamá refleja que, al cierre de octubre de 2025, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se ubicó en 22.02%, unos puntos por encima de octubre de 2024, cuando estaba en 21.52%.

En el caso de los préstamos personales, la tasa promedio se situó en 8.92% al cierre de octubre, frente al 8.84% del mismo mes del año pasado. Para los créditos de autos, la tasa promedio fue de 7.94% en octubre de este año, mientras que la tasa de los créditos hipotecarios no preferenciales se ubicó en 6.24%.