Reforma al Código Fiscal abre debate entre tributaristas y abogados; urge salir de la lista de paraísos fiscales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El borrador del proyecto de ley que busca reformar el Código Fiscal y establecer requisitos de sustancia económica para las empresas que operan en el país abrió el debate entre abogados, fiscalistas y expertos tributarios que coinciden en que debe analizarse con cautela y más tiempo antes de que se introduzca en la Asamblea Nacional.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para cumplir con los criterios de la Unión Europea (UE) sobre fiscalidad justa y lograr la salida de Panamá, en 2026, de la lista de jurisdicciones no cooperantes, comúnmente conocida como la lista de paraísos fiscales.

El eje central del proyecto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es la incorporación del artículo 694-A al Código Fiscal, que introduce un gravamen excepcional a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera —como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital— obtenidas por entidades que formen parte de un grupo multinacional y que no demuestren sustancia económica en Panamá.

Según el MEF, para que estas rentas continúen exentas, las entidades deberán calificarse como “entidades calificadas”, lo que implica demostrar la existencia de personal calificado y remunerado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas en el país, asunción real de riesgos y costos operativos acordes con la actividad desarrollada en Panamá.

Preocupación por la aplicación práctica

José Andrés Romero, presidente de GIINTAX Panamá, especializado en tributación y fiscalidad internacional, valoró de forma positiva que el proyecto incorpore el concepto de sustancia económica como criterio central para atender las preocupaciones internacionales, especialmente las de la Unión Europea.

No obstante, advirtió que su correcta aplicación será determinante para preservar la coherencia del sistema tributario panameño.

José Andrés Romero, presidente de GIINTAX Panamá. Cortesía

Romero señaló que la calificación como “entidad no calificada” debería limitarse a entidades panameñas que formen parte de grupos multinacionales cuyos beneficiarios finales o casas matrices —en el caso de empresas listadas en bolsa— no sean residentes fiscales en Panamá.

“Ese es el universo de estructuras que genera mayor inquietud a nivel internacional, por el riesgo de canalizar rentas pasivas a Panamá sin sustancia real”, explicó.

Además, cuestionó que la sustancia económica se evalúe en función de cada activo generador de renta, al considerar que este enfoque podría resultar excesivamente complejo y costoso, incluso para estructuras legítimas. “La sustancia es una característica organizacional: personas, decisiones, riesgos y medios de gestión; fragmentarla por activo puede desnaturalizar el concepto”, sostuvo.

Romero también subrayó que la eventual gravabilidad de las rentas pasivas extranjeras debería activarse solo cuando la entidad sea no calificada y dichas rentas ingresen o se aprovechen económicamente en Panamá, y no de forma automática por el solo hecho de generarse en el exterior.

“El objetivo no debe ser gravar indiscriminadamente la renta extranjera, sino evitar la doble no imposición y la erosión de bases fiscales de otras jurisdicciones”, señaló Romero.

Llamado a modernizar el sistema tributario

En una línea similar, el tributarista y experto legal Klauss Bieberach consideró que el proyecto apunta a vincular la oportunidad fiscal que ofrece el Estado con la generación de valor real para el país, creando una relación de beneficio mutuo entre el Estado y las empresas.

Sin embargo, advirtió que el debate debería ampliarse más allá del cumplimiento con la Unión Europea.

Bieberach señaló que el sistema tributario panameño responde a una realidad de 1956, enfocada en la inversión hacia el mercado doméstico, y que esta coyuntura representa una oportunidad para modernizar normas que hoy limitan el desarrollo de Panamá como un hub internacional de negocios.

“Una exoneración completa en Panamá no garantiza necesariamente la atracción de inversión, porque las empresas también enfrentan reglas como GILTI, el impuesto mínimo global, normas de control de compañías extranjeras y retenciones en el exterior”, explicó.

El tributarista y experto legal Klauss Bieberach.

Asimismo, alertó que el proyecto impacta sectores como navieras, servicios financieros y el mercado de valores, por lo que recomendó un periodo de discusión amplio. Entre los temas que, a su juicio, deben aclararse están las reglas de deducción de gastos en caso de gravar rentas extranjeras, la posible aplicación de normas de precios de transferencia y la evaluación de la sustancia en inversiones cuyos costos se realizan en varios años, pero cuyos ingresos se devengan en uno solo.

Abogados piden más tiempo para la consulta

Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, confirmó que el gremio se encuentra analizando el borrador y solicitó al MEF un plazo prudencial para presentar observaciones.

Cedeño cuestionó el corto tiempo inicialmente planteado para la consulta y advirtió que un proyecto de esta magnitud no puede ser evaluado en apenas dos días.

“La abogacía está comprometida en cooperar para que Panamá salga de listas discriminatorias, pero con proyectos coherentes y que no afecten a los sectores productivos del país ni generen normas que luego no se puedan cumplir”, señaló.

Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Recordó que experiencias pasadas han dejado leyes adoptadas para salir de listas internacionales que posteriormente resultaron difíciles de aplicar, lo que terminó afectando al país.

Cedeño indicó que el Colegio de Abogados iniciará reuniones internas con especialistas en la materia para elaborar aportes técnicos y reiteró que el diálogo con el MEF se mantiene abierto. “No se trata de legislar por legislar, sino de construir normas que podamos cumplir como país”, afirmó.

La presidenta del Colegio de Abogado informó que solicitaron al MEF dos semanas a partir del 5 de enero para presentar la propuesta de varios sectores y gremios sobre la reforma planteada.

Mientras el borrador continúa en análisis, el MEF enfrenta el reto de conciliar las exigencias internacionales con la realidad económica y jurídica local, en un proceso que distintos actores coinciden debe ser amplio, técnico y cuidadosamente consultado.