Reformas a la CSS: gremios médicos se reúnen con el Presidente

Esta semana el turno le correspondió a los gremios médicos. Se reunieron con el presidente José Raúl Mulino para conocer los planes que el Gobierno lleva a cabo para implementar reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante el encuentro realizado este jueves 5 de septiembre, Mulino reiteró que lleva adelante conversaciones para lograr un proyecto de reformas al Seguro Social sin importar el “costo político”.

“La mesa la voy a presidir yo, más nadie”, le informó el mandatario a los representantes de 15 organizaciones médicas del país.

Agregó que lo acompañarán en esta tarea el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y un equipo de trabajo.

“Mucha gente me ha dicho que no se me ocurra ponerle el pecho a esto, que me voy a quemar. Ya yo soy presidente, ya no tengo ningún problema si hay de por medio salvar el Seguro Social, será un legado que uno deja ahí”, expresó.

El mandatario tiene previsto anunciar la próxima semana la fecha de inicio de la mesa de diálogo.

Por ello instó a las organizaciones a que escojan a sus representantes y preparen sus propuestas “sustentadas y realistas”, con el objetivo de que sean discutidas junto al resto.

Según los planes de la administración de Mulino, con esa mesa se busca lograr un proyecto de reformas para “salvar” la CSS, documento será discutido en las sesiones extraordinarias que se convocarán para noviembre y diciembre.

“Lo que quiero es que esto -las conversaciones- fluya de la manera más coherente posible, sin demagogia y lo que haya que decirse que se diga en la mesa”, añadió el mandatario.

En la reunión participaron gremios como la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), la Asociación Nacional de Practicantes y Auxiliares Técnicos en Enfermería (Anpate), el Colegio de Médicos de Panamá (CMP), la Federación Nacional de Médicos Residente e Internos, la Asociación de Funcionarios de Salud (Afusa), la Asociación Panameña de Inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental (APITSA), la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), la Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de Salud (Conagrepropsa), entre otros.