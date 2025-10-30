Refuerzan controles en el mar: operativo especial por fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante las celebraciones de las fiestas patrias, del 1 al 5 de noviembre, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegará un operativo especial de seguridad en todo el país.

Más de un centenar de inspectores se mantendrán en puertos y muelles autorizados para supervisar las condiciones de las embarcaciones y garantizar la seguridad de los pasajeros que se movilicen por vía marítima.

El despliegue se concentrará en los principales puntos de salida hacia islas y comunidades costeras, entre ellos Puerto Pedregal, Taboga, Coquira, Aguadulce, Puerto Mutis, Isla Grande y Bocas del Toro. También habrá presencia en zonas más remotas como La Palma, Yaviza y la comarca Guna Yala.

La medida busca prevenir incidentes en una época en la que aumenta significativamente el tránsito marítimo. Solo durante las fiestas patrias del año pasado, más de 34 mil personas viajaron en casi tres mil embarcaciones.

Los inspectores verificarán que las naves cumplan con los requisitos básicos de seguridad: chalecos salvavidas para todos los ocupantes, extintores en buen estado, bengalas de señalización, equipos de comunicación funcionales y motores en óptimas condiciones. Además, se exigirá que la tripulación esté capacitada y que las embarcaciones respeten los horarios de navegación establecidos.

La AMP reiteró que los viajes deben realizarse únicamente desde muelles autorizados y pidió a capitanes y pasajeros acatar las instrucciones de las autoridades marítimas. El objetivo —dijeron— es evitar tragedias y asegurar que los panameños celebren con tranquilidad en las costas e islas del país.